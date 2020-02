Everlife trouve les meilleures pompes funèbres

Difficile, lorsqu’un deuil frappe, de garder les idées claires. Surtout en ce qui concerne les formalités pour les obsèques et les obligations administratives. Le réflexe est presque toujours de s’adresser à la première entreprise de pompes funèbres qui vient à l’esprit, celle qui s’est toujours occupée des membres de la famille, ou la plus proche, ou encore celle qui figure en tête de liste de la recherche sur internet. Et quel type de cérémonie choisir? Religieuse ou laïque? Inhumation ou crémation? Cimentière ou jardin du souvenir? Tombe, caveau ou columbarium? Et surtout, à quel prix?

Première du genre, une plateforme web guide désormais les proches dans ce parcours d’autant plus difficile que le jugement est souvent altéré par les émotions. «Everlife.ch offre un comparatif des pompes funèbres en Suisse romande, basé sur les tarifs réels fournis par les entreprises partenaires», explique l’un des deux cofondateurs, Fabrice Carrel. Un formulaire à remplir en ligne permet de lister les options retenues. Une fois celui-ci envoyé instantanément aux entreprises partenaires, ces dernières émettent leur devis dans les deux à trois heures en journée et pour 9h du matin au plus tard si la demande a été faite en soirée ou dans la nuit.

Everlife.ch démarre avec vingt entreprises partenaires, réparties dans toute la Suisse romande, et une quarantaine d’autres se sont déclarées intéressées à rejoindre le concept après un temps d’observation. On compte 185 établissements en Suisse romande, dont un bon tiers appartient à l’une ou l’autre des deux grandes chaînes de pompes funèbres.

«Les variations de tarifs d’une entreprise peuvent être de quelque 800francs, ce qui n’est pas anodin», souligne Fabrice Carrel. Il faut savoir que le coût moyen des obsèques en Suisse est de l’ordre de 10000francs, dont environ 4800francs pour les tarifs des pompes funèbres. C’est du reste sur cette dernière somme seulement qu’Everlife.ch prélève ses 15% de commission, sous forme de forfait fixe, afin de garder son impartialité.

La facture peut surprendre

«Les autres 5200francs, ce sont les frais supplémentaires, comme les taxes d’incinération, les avis de décès dans les journaux, les fleurs, la tombe s’il y en a une, etc. Notre plateforme offre aussi de précieux conseils pour toutes ces options qui constituent l’essentiel de la facture.» La «douloureuse» peut en effet être un vrai problème lorsqu’il s’agit de la régler, une fois le stress des obsèques passé, durant lesquelles les considérations financières passent parfois au second plan. Parmi les pompes funèbres qui ont refusé le partenariat, la réticence à communiquer les tarifs publiquement a parfois joué un rôle. «C’est un marché qui reste assez opaque, tenu par une profession qui n’est pas protégée.»

Mais le prix n’est pas seul en jeu. Avec son ami d’enfance Christopher Englund, autre cofondateur du site, Fabrice Carrel a fait le tour de la quasi-totalité des pompes funèbres romandes, recueilli nombre d’expériences vécues et constaté que la plupart du temps les gens manquent d’informations. «Ils s’imaginent que la procédure est assez rigide, qu’elle est telle que la présente l’établissement choisi, avec quelques variations, mais ignorent que des grandes différences existent.» Certaines entreprises sont plutôt religieuses, soit catholiques, soit protestantes, d’autres plutôt laïques, d’autres encore sont ouvertes à des cérémonies privées ou en plein air, d’autres enfin peuvent se prévaloir d’une très longue expérience, etc.

Un thème tabou

Lors du remplissage du formulaire sur le site, il est possible à tout moment de solliciter une aide téléphonique. «Un clic sur «Appelez-moi» et nous prenons contact dans les cinq minutes, 7jours sur 7 et 24heures sur 24.» Les clients ont la possibilité de noter l’entreprise de pompes funèbres, mais avec des garde-fous. «Il ne s’agit pas de mettre une ou cinq étoiles sous le coup de l’émotion. Nous allons les voir quelques mois après les obsèques, avec un questionnaire précis.»

Le site permet également de prendre toutes ses dispositions pour ses propres funérailles. «Aujourd’hui, seulement 15% de la population établit un contrat de prévoyance funéraire. C’est un thème tabou pour ses proches, et davantage encore pour soi-même.» Une fois fixés les choix avec les pompes funèbres, il s’agit de payer, au tarif du moment, et ce même si l’on ne meurt que des dizaines d’années plus tard. «C’est un bon point, commente Fabrice Carrel, sauf que lâcher quelque 8000francs, même sur quatre mensualités, n’est pas à la portée de tout le monde.» Raison pour laquelle Everlife met en place un institut de prévoyance financière, entité juridiquement séparée de la plateforme, qui propose des mensualités dès 29francs par mois, sur cinq, dix, quinze, vingt ans ou plus.