Et si on ne remboursait plus les pilules contre Alzheimer?

Cela a provoqué un tollé en France. Depuis le 1er août, les médicaments contre la maladie d’Alzheimer ne sont plus remboursés. Les autorités estiment qu’ils ne sont pas suffisamment efficaces, alors que les effets indésirables sont importants. Cette décision – une première en Europe – suscite un débat entre experts, qui dépasse l’Hexagone.

Les traitements sont l’Aricept, l’Ebixa, l’Exelon, le Reminyl et leurs génériques. Ils étaient remboursés à hauteur de 15% en France. En Suisse, ils sont pris en charge par l’assurance de base, sous certaines conditions. Selon Serge Bakchine, chef du Service de neurologie du CHU de Reims (F), ils sont accessibles dans les pays européens, avec quelques nuances. «Il n’y a que deux pays pour lesquels le traitement est accessible et non remboursé, c’est Malte et la Bulgarie», précise-t-il dans le «Journal International de Médecine».

En 2016 déjà, la Haute Autorité de santé (HAS) française prônait ce déremboursement. Deux ans plus tard, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a tranché. Elle compte économiser quelque 90 millions d’euros par an et les utiliser pour accompagner les personnes atteintes d’alzheimer. Cette décision est notamment soutenue par le Collège français de la médecine générale. Mais elle est décriée par les patients et leurs familles. Et 194 médecins spécialisés (neurologues, gériatres et psychiatres) l’ont dénoncée dans une lettre ouverte publiée dans «Le Figaro». Un recours a été déposé.

«Les économies sont limitées»

En Suisse, Jean-François Démonet, directeur du Centre Leenaards de la mémoire au CHUV, considère ce déremboursement «incohérent»: «Si ces médicaments avaient à ce point des effets secondaires, il faudrait les interdire.» Les experts jugent que les inconvénients peuvent être évités en faisant attention à la prescription et ajoutent que ces pilules ne coûtent pas cher. «Même s’il y a beaucoup de patients, les économies sont limitées», résume Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la mémoire aux HUG.

Et l’efficacité? Selon le quotidien «Libération», des experts de la HAS estiment que, pour les médecins, il est surtout difficile de ne rien proposer. «Ces traitements ne permettent pas de guérir, mais ils rendent des services aux patients et à leurs familles, dans un temps probablement limité, rétorque Jean-François Démonet. Pour le médecin, ils permettent aussi de créer une relation avec le patient.» Giovanni Frisoni précise que les personnes traitées ont de meilleures compétences cognitives (plus d’attention notamment), même si cela n’a pas d’effet sur leur comportement ou leur autonomie. «La progression de la maladie est retardée de 6 à 18 mois, cela a été démontré dans plusieurs essais cliniques de haute qualité et n’est pas en doute.»

Pas de bonne réponse

Pierre Magistretti, neurobiologiste et professeur honoraire à l’UNIL et à l’EPFL, résume l’enjeu: «Sur le plan médical, on peut se dire qu’apporter un bénéfice même limité et transitoire à un patient n’a pas de prix. Mais si on se place du point de vue de l’économie de la santé, d’autres critères entrent en jeu comme les comptes de l’État ou les primes d’assurance.» Le professeur doute qu’il y ait «une bonne réponse» à ce dilemme.

En Suisse, ces médicaments font l’objet de restrictions. Le succès de la thérapie est contrôlé périodiquement et le remboursement doit être arrêté quand la maladie est avancée. La question d’abandonner tout remboursement n’a pas été soulevée. Jean-François Démonet, qui craint une médecine à deux vitesses, s’en réjouit. Pour Giovanni Frisoni, une telle discussion serait «une très mauvaise nouvelle pour les patients». Mais Peter Suter, président du Swiss Medical Board, salue «le courage» des autorités françaises «qui ont osé étudier cette question dans le détail».

Ce débat s’éteindra si un médicament à l’efficacité incontestée est découvert. Actuellement, deux traitements permettant de retarder la maladie sont testés sur l’être humain, annonce Giovanni Frisoni. Ils semblent prometteurs, même s’il faut attendre la fin de tous les tests pour se réjouir. «Les chercheurs s’intéressent à l’effet de ces traitements dans la toute première phase de la maladie, durant laquelle il y a des lésions dans le cerveau mais pas encore de symptômes. En parallèle, des tests sanguins sont développés, précisément pour détecter les premiers signes de la maladie et la traiter rapidement.»

Jusqu’à présent, toutefois, les espoirs ont été douchés. Selon Pierre Magistretti, l’industrie pharmaceutique a fait fausse route ces deux dernières décennies, en partant d’une hypothèse erronée. «Elle a considéré que la maladie était provoquée par une protéine appelée amyloïde et a cherché des traitements contre ses dépôts dans le cerveau. Or, ceux-ci ne sont à l’origine que d’une fraction des cas d’alzheimer, ceux d’origine génétique (1 à 2%).» D’autres facteurs entreraient en ligne de compte, qui sont étudiés par des start-up ou des universités. Pour Pierre Magistretti, c’est là que se trouvera la solution. (TDG)