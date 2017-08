Et les prénoms favoris des petits Suisses sont...

L'Office fédéral de la statistique a publié lundi les prénoms les plus prisés des enfants nés en 2016. Comme en 2015, c'est Mia et Noah qui ont les faveurs des parents. Emma et Elena suivent pour les filles, tandis que Liam, Gabriel et Luca suivent pour les garçons.

En Suisse alémanique, la première place revient à Noah pour les garçons et à Mia pour les filles. Gabriel et Emma sont les prénoms les plus courants en Suisse romande. En Suisse italienne, Leonardo et Sofia sont sur la première marche du podium. Dans la région linguistique romanche, la préférence est accordée entre autres à Laurin et Valentina, indique l'OFS.