Erwin Sperisen compte bien faire pression sur le Tribunal fédéral

Assigné à résidence à Berne, Erwin Sperisen (49 ans) se rendra ce mercredi en fin de matinée devant le Palais fédéral. C’est en tout cas ce qu’ont annoncé ses avocats. Bracelet électronique à la cheville, l’ancien directeur de la police nationale du Guatemala devrait formellement adresser un courrier destiné à la conseillère nationale Marina Carobbio Guscetti (PS/TI), actuelle présidente de la Chambre basse. «L’Assemblée fédérale est en effet chargée d’exercer la haute surveillance sur les tribunaux fédéraux», ont détaillé ses codéfenseurs, Mes Florian Baier et Giorgio Campá, dans une communication à la presse.

Reconnu coupable de complicité dans l’assassinat de sept détenus insurgés en 2006, le binational hélvetico-guatémaltèque -qui clame son innocence- avait été condamné à 15 ans de prison par la Cour genevoise d’appel et de révision. C’était au printemps 2018. Dix-huit mois plus tard, ses avocats dénoncent un «intolérable retard à statuer» du TF. «Si aucune décision n’est prise d’ici la fin de l’année dans cette affaire, l’examen de tout le dossier devra être repris ab initio par trois nouveaux juges sur les cinq que compte la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral», estiment Mes Baier et Campá.

Sept détenus exécutés

La saga judiciaire «Sperisen» dure depuis 2010. Au Guatemala, d’abord. Les autorités locales avaient lancé un mandat d’arrêt international contre lui. Le double national était alors domicilié à Genève depuis trois ans (soit l’année qui a suivi l’exécution extrajudiciaires des sept détenus lors de la reprise en main par les autorités guatémaltèque du pénitencier de Pavon, NDLR). En 2011, le Ministère public genevois avait envoyé une commission rogatoire d’enquête au Guatemala. Il a fallu attendre l’année suivante pour que le quadragénaire soit interpellé, et incarcéré à la prison de Champ-Dollon, où il restera durant cinq ans.

En 2014 et 2015, le tribunal criminel de Genève comme la Chambre d’appel avaient condamné l’accusé à la prison à vie, en retenant la qualification juridique de «coauteur» -bien qu’indirect- des assassinats, perpétrés par un commando parallèle.

Il y a deux ans, coup de théâtre: le TF avait donné suite aux demandes d’Erwin Sperisen d’annuler purement et simplement procès d’appel, en raison de vices procéduraux lors de l’audition de témoins - certains ayant été mis à l’écart.