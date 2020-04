Enquêtes FIFA: Infantino voulait être blanchi par Lauber

L’un des dossiers phare de la justice suisse s’achève ce lundi par un désastre. La première affaire de fraude dans le football international que les procureurs helvétiques avaient réussi à mener jusqu’au procès est définitivement prescrite, c'est-à-dire trop vieille pour être jugée.

On ne saura jamais si un versement de 10 millions de francs a permis d’acheter l’attribution de la Coupe du monde 2006 à l’Allemagne. Les enquêteurs du Ministère public de la Confédération (MPC) ont mis trop de temps pour boucler leur dossier, le Tribunal pénal fédéral a trop hésité, et le coronavirus a eu raison des derniers espoirs de mener les débats ce printemps.

«Je vais essayer d’expliquer au MPC qu’il est dans mon intérêt que tout soit éclairci aussi vite que possible, qu’il soit dit clairement que je n’ai rien à voir avec cette affaire»

Gianni Infantino, président de la FIFA

Le MPC - la plus haute autorité de poursuite pénale du pays - «regrette» cette issue décevante. Mais peut-être que ce désastre évite au MPC une défaite encore pire: une invalidation de toute la procédure à cause de ses relations privilégiées avec la FIFA, l'organe suprême du football mondial basé à Zurich. Car des documents et des e-mails confidentiels montrent qu’il y a eu, dans cette affaire et d’autres, des contacts étroits, parfois quasi quotidiens, entre la FIFA et les procureurs fédéraux. Leur contenu est bien plus explosif que ce que l’on savait jusqu’à présent.

En 2018, la cellule enquête de Tamedia, avec ses partenaires du Spiegel et de la plateforme European investigative collaborations (EIC), avaient révélé les documents des «Football Leaks» et l’existence de rendez-vous secrets entre le procureur général de la Confédération Michael Lauber et le patron de la FIFA Gianni Infantino. Cette révélation a failli conduire à la non-réélection de Michael Lauber à l’automne dernier.

Une menace concrète



Le procureur de la Confédération a toujours affirmé que ses rencontres discrètes avec Gianni Infantino, en 2016 et 2017, n’avaient rien de problématique - il s’agissait de discussions générales, stratégiques. Mais le patron de la FIFA, lui, avait un objectif bien plus concret. Il voulait se débarrasser d’une enquête qui le menaçait personnellement. Cette procédure visait des attributions de droits télévisés qu’il avait signés alors qu’il était encore juriste en chef de l’UEFA, la fédération du football européen, basée à Nyon.

Le Ministère public de la Confédération avait commencé à enquêter à ce sujet début 2016, peu après l’élection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Inquiet, ce dernier se tourne alors vers son ami d’enfance de Brigue, Rinaldo Arnold, devenu procureur dans le Haut-Valais. Il lui écrit un e-mail le 12 avril 2016: «Je vais essayer d’expliquer au MPC qu’il est dans mon intérêt que tout soit éclairci aussi vite que possible, qu’il soit dit clairement que je n’ai rien à voir avec cette affaire.» Rinaldo Arnold, qui a déjà aidé à organiser une première rencontre entre Gianni Infantino et Michael Lauber, lui répond ainsi: «Ce qui est important c’est le rendez-vous dans deux semaines. Si tu veux je peux de nouveau t’accompagner.»

Le rendez-vous prévu, le deuxième entre entre Gianni Infantino et Michael Lauber, a lieu le 22 avril 2016. Son contenu exact reste mystérieux. Le MPC refuse d’en parler. La FIFA dit qu’il s’agissait de montrer qu’elle était prête à coopérer avec la justice suisse. Ce qui est certain, c’est que Gianni Infantino a atteint son but. En novembre 2017, quelques mois après un troisième rendez-vous informel entre lui et Michael Lauber, le MPC met fin à l'enquête sur le contrat signé par Gianni Infantino à l’UEFA.

Des factures d'avocats révélatrices



Auparavant, le 25 avril 2016, soit trois jours après le deuxième rendez-vous, la FIFA fait un geste qui était aussi dans l'intérêt du MPC. Elle avait promis de se constituer partie plaignante dans l’affaire des millions versés pour la Coupe du Monde 2006. Cette manœuvre facilitait le travail des enquêteurs, car il est difficile de prouver une fraude si l’on n’a pas de plaignant dans une affaire de ce type.

Ces éléments ne démontrent pas encore l’existence d’un «gentlemen’s agreement» entre la FIFA et le MPC. Mais un autre document montre à quel point la relation secrète entre les deux instances est devenue étroite. Il s’agit d’un résumé des travaux facturés à la FIFA par une grande étude d’avocats zurichois. Elle montre que non seulement Michael Lauber et son bras droit de l’époque, Olivier Thormann, avaient une relation directe et informelle avec la FIFA, mais que c’était aussi le cas des procureurs qui menaient directement les enquêtes. Or, cette proximité est sans doute incompatible avec la neutralité que le MPC est censé observer vis-à-vis des parties lors de ses enquêtes.

Entre juillet et septembre 2016, procureurs et avocats de la FIFA se téléphonent plus de 20 fois. Les conversations se nouent notamment avec Cédric Remund, qui mène l'accusation sur les millions versés en marge de la Coupe du Monde 2006 et qui a classé l’enquête sur l’UEFA, et avec Markus Nyffenegger, alors responsable de l’unité qui coordonne les enquêtes sur le football au MPC. Les résumés des conversations sur le premier de ces dossiers auraient dû figurer dans les dossier du MPC, mais elles n’apparaissent nulle part dans les documents que nous avons pu consulter. Alors qu’on y trouve le résumé de discussions plus anodines avec la commission d’éthique de la FIFA, par exemple.

Devoir d'impartialité



Le document qui résume le travail des avocats de la FIFA montre autre chose. L’un des sujets discutés avec le MPC était le statut de l’organisation basée à Zurich comme plaignante. Les procureurs ont apparemment aidé la FIFA à formuler ses demandes, de telle sorte qu’elles puissent être acceptées par le MPC. Là aussi, cette attitude semble incompatible avec le devoir d’impartialité du Ministère public fédéral lors de ses enquêtes.

L’échec de l’enquête sur la Coupe du Monde 2006 n’est pas seulement un nouveau coup pour l’image du MPC. Il pourrait aussi avoir des conséquences financières. La justice helvétique va devoir indemniser quatre accusés allemands et un Suisse. Il pourrait y en avoir pour plus de 500’000 francs. Sans compter les frais de procédure qui seront aussi à la charge du contribuable suisse.