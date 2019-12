En réalité, le Noël blanc n'a jamais existé

Que ce soit pour vendre un Panettone ou une boîte de chocolats, les publicitaires nous matraquent avec des images de personnes hilares dès le premier jour de l'Avent, les pieds dans la neige, visages tournés vers le ciel, destinés à accueillir de légers flocons. Mais rangez donc tous vos moufles! Au marché de Noël, elles ne vous serviront qu'à ne pas vous brûler avec votre verre de vin chaud. La neige à Noël n'est qu'un mythe. Du moins sur le plateau suisse, n'en déplaise aux offices du tourisme. «Et ce, depuis toujours», rappelle MétéoSuisse.

Les Fêtes dans le jardin

Depuis le début des mesures en 1931, à l’ouest et au nord-ouest de la Suisse, les journées de Noël sont vertes dans 75 % des cas. La station de Neuchâtel n'a par exemple enregistré que cinq Noëls partiellement blancs en trente ans, dont aucun pendant la dernière décennie. Le plateau central et oriental est un peu plus chanceux, avec 40% de Noëls blancs. Quant au Sud, la probabilité d'avoir de la neige pendant cette période est presque aussi faible (20%) que d'apercevoir le traîneau d'un barbu enveloppé passer dans le ciel.

Déjà dans une note météorologique du canton de Lucerne datant des années 10, un spécialiste de l'époque remarquait: «Depuis quelques années, les véritables froids hivernaux et la neige ont quasiment disparu du calendrier en décembre. Aucun poème de Noël parlant du froid, de la neige ou de la glace ne saurait plus convenir. J'ai quand même entendu quelqu'un dire: «Aujourd'hui, on fête Noël à l'extérieur. Le sapin est illuminé et nous chantons et récitons nos poèmes dans le jardin.»

Là-haut, sur la montagne

Soyons honnêtes: peut-être que les publicités citées plus haut ont toutes été tournées à la montagne. Là-haut, la statistique s'inverse. Davos, situé à 1600 mètres, n'a connu qu'une seule exception à la règle, en 2016. La station s'est retrouvée désespérément verte le matin du 24. Noël blanc a tout de même été sauvé par un petit 3 cm d'épaisseur le 25, pour fondre aussitôt dans les jours qui ont suivi.

Les spécialistes de MétéoSuisse observent tout de même une accumulation de Noëls verts dans les stations de basse altitude, à l'instar de celle d'Einsiedeln, située à 900 mètres. Alors que 85% des Noëls étaient blancs depuis le début des mesures, les chances de vivre un Noël blanc à cette altitude deviennent plus rares. Ces cinq dernières années, la station n'a connu qu'un seul Noël enneigé. «Ici, le changement climatique avec des hivers plus doux et une limite des chutes de neige plus élevée est manifestement perceptible», notent les spécialistes.