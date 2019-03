En Suisse 170 spécialistes luttent contre les allergies

Selon un recensement réalisé en 2016, environ 170 allergologues sont en activité en Suisse, sur un total de 375 000 médecins. Un petit tiers d’entre eux exercent en milieu hospitalier. À titre de comparaison, les décomptes de la FMH montrent que le pays comptait l’an dernier environ 450 rhumatologues. En considérant l’ensemble des allergologues-immunologues, installés en pratique privée ou exerçant dans les hôpitaux, le pays offre en moyenne un allergologue pour 50 000 habitants. Les disparités cantonales restent importantes. Genève en affiche ainsi la densité la plus importante, avec une proportion d’un praticien pour seulement 20 000 habitants.

Qui va chez un allergologue?

Pollen, acariens, animaux domestiques… «La cause numéro un des consultations a trait aux allergies respiratoires pouvant mener à des problèmes d’asthme et de rhinoconjonctivites», témoigne Louis-François Debétaz, allergologue à Lausanne. Les patients se tournent vers un spécialiste lorsque les symptômes deviennent plus intenses et persistants. Notamment afin de faire un bilan complet, préalable à une éventuelle désensibilisation.

Ces médecins explorent également des cas d’allergies alimentaires et médicamenteuses, ainsi que des maladies du système immunitaire, «autrement plus complexes à identifier et traiter», reconnaît le praticien, qui siège au sein de la commission de spécialité de la Société suisse d’allergie et d’immunologie (SSAI).

Une spécialité à part entière

La création de la SSAI remonte à 1950 et le titre FMH de spécialiste en allergologie et immunologie clinique existe depuis plus de quarante ans. Auparavant cette formation spécifique faisait toujours suite à l’obtention d’un premier titre dans une spécialité de base – médecine interne, pédiatrie ou dermatologie notamment. Depuis une dizaine d’années, il est possible d’aller plus directement au but vers ce titre de spécialiste avec un cursus dédié de six ans, reflétant une évolution similaire à celle connue, par exemple, en cardiologie.

«La majorité des praticiens en activité disposent encore d’un premier titre dans une autre discipline, mais on commence à voir de jeunes collègues exerçant en tant qu’allergologue-immunologues formés selon ce nouveau programme», explique le Dr Debétaz.

Également sur le front des maladies immunitaires

Ces médecins suivent une double formation les préparant également à l’immunologie clinique. Ce qui les conduit à s’occuper de patients souffrant d’affections bien plus rares et graves que le rhume des foins – comme les maladies auto-immunes et les immunodéficiences.

Dans la pratique, les problèmes d’allergie «constituent plus des neuf dixièmes des consultations», explique le Dr Debétaz. Plus lourdes, les pathologies liées à des déficiences immunitaires ou à des maladies auto-immunes nécessitent en effet un tout autre suivi, souvent en centre hospitalier.

Un déficit de spécialistes?

«En Suisse, comme dans les pays voisins, ces cinquante dernières années la prévalence des allergies au sein de la population n’a eu de cesse d’augmenter, jusqu’à atteindre un plateau de 20 à 25% de la population», relève l’allergologue. En moyenne, il faut attendre entre six et huit semaines pour un premier rendez-vous.

De quoi laisser craindre un possible déficit. «La majorité des allergologues pratiquent encore leur spécialité de base – surtout interniste ou pédiatre en Suisse romande – qui représente environ 40% de leur activité», explique le Dr Debétaz. Une situation qui pourrait s’améliorer grâce à l’entrée en fonction de jeunes allergologues formés pour se dédier à 100% à leur spécialité. Sans compter que les traitements initiaux contre les symptômes d’affections courantes – comme les rhinites allergiques – sont en général prescrits par un médecin de famille.

Les allergies, cela paie?

«Il y a un ou deux ans, les allergologues tendaient à gagner un peu plus que les généralistes, la situation s’est équilibrée depuis», estime ce membre de la société suisse d’allergologie. Ce dernier ne dispose pas de chiffres précis à ce sujet. À titre de repère, une étude menée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) faisait état en octobre dernier d’une rémunération moyenne de 264 000 francs par an pour les médecins de premier recours. (TDG)