Eleveurs mis en cause des deux côtés de la Sarine

Jeudi la Fondation Mart assure la véracité de vidéos représentant des cochons maltraités dans une porcherie vaudoise. Quant à l'éleveur de chevaux thurgovien, il aurait aussi des bêtes dans les Grisons.

Suite aux accusations de tromperie par l'exploitant de la porcherie vaudoise concernant la date et le lieu du tournage des vidéos, la Fondation Mart (Mouvement pour les animaux et le respect de la terre) attend sereinement d'être assignée, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

Si procès il y a, cela permettra de lever les doutes sur la réalité des conditions d'élevage dans de trop nombreuses exploitations. Et de répondre aux questions que la fondation se pose sur la disparition des animaux blessés qui apparaissent dans la vidéo, poursuit-elle.

Retrait des produits

Au niveau politique, le mouvement attend que Philippe Leuba, chef du Département de l'économie, ministre de tutelle du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), «se positionne face aux horribles conditions que l'éleveur réserve à ses animaux».

Dès lors que Coop et Migros retirent leur confiance aux produits carnés provenant des élevages porcins de cette entreprise, il apparaît important que le chef de l'économie fasse connaître les suites qu'il entend donner à ces maltraitances animales, note la fondation. Jeudi, l'ats n'a pu joindre ni le conseiller d'Etat, ni le vétérinaire cantonal pour une réaction.

Porcs ensanglantés

Les images publiées mercredi révèlent des espaces sombres, des cochons entassés faisant leurs besoins les uns sur les autres, se mordant ou affichant des plaies ensanglantées. Selon la fondation, la vidéo a été tournée dimanche sur un site vaudois, à la Praz.

La famille exploitante conteste. Son avocat a émis de grands doutes sur le lieu et la date du tournage des images. Selon lui, le SCAV a procédé à des contrôles inopinés, dont les derniers, en avril et ce mardi, n'ont rien révélé. L'entreprise avait déjà été mise en cause en septembre 2016 pour des faits similaires.

Cure grisonne

L'affaire de la porcherie vaudoise a refait surface au lendemain de l'arrestation d'un éleveur de chevaux à Hefenhofen (TG), accusé de maltraitance animale. Alors que quelque 250 bêtes ont été saisies chez lui et mises en sécurité mercredi, on apprenait jeudi qu'une septantaine de leurs congénères ont eu un peu plus de chance. Déjà transférés au début de l'été sur sept alpages et dans une ferme grisons, 19 bovins et 53 chevaux ont pu s'y refaire une santé, comme l'ont confirmé les services du vétérinaire cantonal grison. Ce dernier ignore cependant pour l'heure ce qu'il adviendra des animaux une fois la saison estivale terminée.

La plupart d'entre eux se portent désormais bien. Trois chevaux placés à Davos (GR) sont toutefois encore dans un état de santé jugé critique à cause du manque de nourriture et d'éventuelles maladies parasitaires. Ils font l'objet de contrôles vétérinaires.

«Placé à fins d'assistance»

L'éleveur de 49 ans a été arrêté mardi. Toutes les bêtes de sa ferme ont été évacuées. Nonante chevaux notamment ont été transférés au centre de compétence et de service militaire de l'armée à Schönbühl (BE), non loin de Berne.

Le Thurgovien ne peut plus détenir d'animaux, suite à une décision superprovisionnelle. Le médecin cantonal a ordonné pour l'éleveur un placement à des fins d'assistance qui peut durer au maximum six semaines.

Echec de la stratégie

Les autorités cantonales ont également répondu jeudi, aux critiques et au dépôt d'une plainte pénale contre le vétérinaire cantonal thurgovien par l'Association contre les fabriques d'animaux (Vgt). L'association lui reproche d'être personnellement responsable de la souffrance des animaux, car, en annonçant ses visites de contrôle à la ferme, il aurait laissé à l'éleveur le temps nécessaire pour se débarrasser des cadavres de chevaux.

Soulignant que cinq contrôles ont été menés par du personnel spécialisé dans le seul semestre d'hiver dernier, la Chancellerie a certes reconnu que ceux-ci étaient annoncés un à cinq jours avant. Cela participait à la stratégie de désescalade choisie par les autorités après des années de querelles, ont déclaré jeudi le vétérinaire cantonal et le conseiller d'Etat Walter Schönholzer, reconnaissant qu'elle a toutefois échoué. (ats/nxp)