«Eleanor coûtera entre 5 et 10 millions»

La tempête Eleanor, accompagnée de ses bourrasques, de ses glissements de terrain, de ses pluies diluviennes et de ses inondations, est passée. Même si la situation reste sous surveillance – notamment des rivières qui sont sorties de leur lit – l’heure est à la détente. Et au bilan.

À ce titre, aussi bien du côté des forces d’intervention que des assurances, on n’a pas peur des superlatifs. «Eleanor nous a plongés dans un véritable chaos. En trente ans de carrière, je n’ai jamais vu une telle situation où l’on a connu une violente tempête suivie de pluies torrentielles. Eleanor, on s’en souviendra», lance Daniel Grandjean, directeur de la division assurances de l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).

«En deux jours, nous avons enregistré entre 700 et 800 annonces de sinistre»

Pour l’assureur, cette «multiplicité des dommages» a provoqué une sacrée pagaille. «En deux jours, nous avons enregistré entre 700 et 800 annonces de sinistre, et nous nous attendons à un deuxième flux la semaine prochaine, lorsque les vacanciers seront rentrés», poursuit Daniel Grandjean, dont les services vont devoir payer, pêle-mêle, pour les toits envolés, les arbres arrachés («à condition qu’ils soient sains»), les caves inondées et autres sinistres. «La situation étant clairement celle d’un ouragan telle que stipulée par la loi, tous les dégâts seront couverts», indique encore le responsable.

Précis dans ses explications, Daniel Grandjean est en revanche moins catégorique lorsqu’il s’agit d’articuler le montant de la douloureuse. «L’estimation des dégâts est particulièrement difficile du fait, justement, de la situation inédite causée par Eleanor. Pour des épisodes de grêle tels que ceux de 2009 ou de 2013, nous savons à quoi nous attendre et avons des estimations précises. Aujourd’hui, en revanche, nous ne pouvons nous appuyer sur aucun exemple historique», explique l’assureur, qui consent toutefois à livrer une fourchette: «Eleanor coûtera entre 5 et 10 millions de francs.»

118 personnes évacuées

2018 commence donc sur les chapeaux de roues pour l’ECA, après une année 2017 qualifiée de «très calme», qui a vu l’assureur débourser 10,5 millions pour quelque 3200 cas. «Si la grêle ne tombe pas, on devrait finir l’année entre 20 et 30 millions (ndlr: sur l’ensemble du pays, les dégâts sont estimés à quelque 50 millions)», estime Daniel Grandjean, qui n’a pas oublié la plus grosse facture de l’ECA ces dernières années. «En juin 2013, une heure de grêle avait coûté 110 millions de francs.» Loin devant Lothar, en 1999, et sa facture de 80 millions pour l’ECA Vaud.

Après le passage de la tempête, les assureurs ne sont pas les seuls à avoir sorti la calculatrice. Les forces d’intervention se sont également soumises à l’exercice. «Du côté des pompiers, ce sont 311 interventions qui ont été comptabilisées sur l’ensemble du canton», détaille Daniel Chapuis, qui dirige l’état-major cantonal de conduite. Ce dernier coordonne les différents services de sécurité engagés pour faire face à Eleanor et a levé l’avis de prudence vendredi après-midi. Et le responsable de citer également les 247 interventions de police, les 60 personnes de la PCi engagées et, enfin, les 118 riverains de la région Rougemont-Château-d’Œx évacués pour cause de glissements de terrains. (TDG)