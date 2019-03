Double initiative pour sauver la nature et le paysage

Pro Natura, BirdLife Suisse, Patrimoine Suisse et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage jugent la situation en Suisse alarmante: la nature se porte mal et le monde politique est indifférent. Les organisations ont conçu deux initiatives, l'une traitant de la biodiversité et l'autre dénonçant le bétonnage du paysage.

La sauvegarde de la biodiversité et la protection du paysage doivent être mieux ancrées dans la constitution. Quatre organisations environnementales ont lancé mardi une double initiative. Elles ont jusqu'au 26 septembre 2020 pour récolter 100'000 signatures.

Des espèces disparaissent, le béton envahit nos paysages et notre patrimoine bâti traditionnel se perd: Cela ne peut pas continuer ainsi! Fin mars, Pro Natura lance deux initiatives populaires. https://t.co/KL2YVXjM87 #doubleinitiative pic.twitter.com/ZIufUK2mE0 — Pro Natura Suisse (@ProNaturaSuisse) 5 mars 2019

Envoyer un signal fort

Pour elles, il est grand temps d'envoyer un signal fort pour attirer l'attention du public sur la protection de la nature et du paysage et placer celle-ci au centre de l'agenda politique. Le Parlement a, ces dernières années, affaibli la protection du patrimoine bâti et du paysage, estiment les initiants.

L'année dernière, plus de 2000 nouvelles constructions ont vu le jour hors zones à bâtir dont 400 pour des logements. Et la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire présentée par le Conseil fédéral en fin d'année ne va pas assez loin. L'initiative paysage veut des prescriptions claires sur la construction hors des zones à bâtir.

Quant à l'initiative sur la biodiversité, elle réclame de la Confédération et des cantons qu'ils assurent et renforcent la biodiversité en Suisse. Elle veut garantir l'argent et les surfaces nécessaires au maintien de la biodiversité. Le plan d'action du Conseil fédéral comporte de graves lacunes, selon les initiants. (ats/nxp)