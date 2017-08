Doris Leuthard termine son périple au Kazakhstan

Doris Leuthard a participé vendredi à la journée de la Suisse de l'Expo 2017, à Astana, capitale du Kazakhstan. La présidente de la Confédération a illustré dans son discours la manière dont la Suisse met en oeuvre le thème de cette exposition, l'«Energie du futur».

Doris Leuthard a notamment affirmé que la restructuration du système énergétique suisse tenait compte d'exigences à la fois économiques et écologiques. Une association qui s'impose de plus en plus, selon elle.

L'évolution technologique et les décisions politiques ont déclenché des transformations fondamentales dans le secteur de l'énergie, a aussi estimé Doris Leuthard selon un communiqué de son département. Pour elle, le thème de l'Expo 2017 est donc parfaitement dans l'air du temps.

«Pouvoir des fleurs»

Doris Leuthard a visité le pavillon suisse, baptisé «Pouvoir des fleurs». Celui-ci propose dans quatre maisons thématiques une exposition interactive consacrée à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la gestion globale de l'eau. La Suisse de la science est représentée par le «swissnex Lab».

Des conférences scientifiques, des ateliers participatifs et des expositions temporaires réalisées notamment par de hautes écoles et des partenaires industriels permettront de développer les échanges entre les acteurs kazakhs et suisses.

Rencontre avec Nazarbaïev

Doris Leuthard a par ailleurs rencontré à Astana le président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, qui l'a reçue en visite de courtoisie.

Cette rencontre a été l'occasion de saluer 25 ans de relations diplomatiques et de discuter de la suite de la coopération bilatérale sur les plans politiques et économiques.

La «Ceinture et la route de la soie», gigantesque projet d'infrastructures qui vise à stimuler le commerce en Asie et au-delà en reliant la Chine à d'autres pays du monde, a aussi été abordé.

Institutions de Bretton Woods

Suisse et Kazakhstan coopèrent étroitement au sein des institutions de Bretton Woods. Depuis 2010, le Kazakhstan est membre du groupe de vote de la Suisse au sein du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. A l'heure actuelle, il est en outre le principal partenaire commercial de la Suisse en Asie centrale.

Le Kazakhstan a été la troisième et dernière étape d'un périple essentiellement consacré au changement climatique et à la politique énergétique. Au début de la semaine, la présidente de la Confédération a rencontré le premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen à Copenhague, avant de se rendre au Groenland, où elle a été informée des effets du changement climatique dans l'Arctique. (ats/nxp)