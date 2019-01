Donald Trump ne se rendra pas au WEF

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il ne participera pas au Forum économique mondial de Davos, qui aura lieu du 21 au 25 janvier. La paralysie partielle de l'administration fédérale est à la base de cette décision.

«En raison de l'intransigeance des démocrates sur la sécurité aux frontières et de l'importance de la sécurité pour notre pays, j'annule respectueusement mon voyage très important à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial», a tweeté le président des Etats-Unis.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!