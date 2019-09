Dialogue et réflexions sur la numérisation

A l'occasion de la troisième Journée du digital, la population suisse est invitée mardi à réfléchir et dialoguer autour de la numérisation. Plus de 300 activités gratuites sont organisées dans douze villes.

Le président de la Confédération Ueli Maurer, qui patronne l'événement avec le ministre de la formation Guy Parmelin, lancera les festivités à Berne, indique digitalswitzerland dans un communiqué. Et l'organisateur de préciser que c'est une première pour la ville fédérale.

«Brainstorming géant»

Activités phares de l'événement, des «tell» auront lieu dans toute la Suisse. Calqués sur le format du WorldCafé, ces manifestations permettent de «réaliser un brainstorming géant», s'enthousiasme l'association. «Les participants pourront y examiner ouvertement et de manière critique des questions relatives à la numérisation.»

Deux de ces «tells» seront inaugurés par des conseillers fédéraux à Berne. La ministre de l'environnement Simonetta Sommaruga participera à celui sur la durabilité numérique. Et Guy Parmelin s'intéressera aux liens entre formation et digitalisation.

Les «tells» seront également abondants en Suisse romande. A Genève, les discussions tourneront autour du futur de l'employabilité et de la formation. Lausanne s'intéressera au futur des médias, à la mobilité, la cyber-sécurité à travers l'e-sport et l'e-commerce, la SmartCity ou encore l'éducation. Les Yverdonnois se pencheront quant à eux sur leur cyber-identité et aborderont par exemple les monnaies virtuelles et l'intelligence artificielle.

Film, expos et disco

Toutes les activités ne demanderont cependant pas des réflexions et discussions aussi intenses. Les Genevois pourront ainsi assister à la projection de «The Cleaners», les Biennois à diverses expositions et les Yverdonnois à une Cyber Silent disco.

Outre les cinq villes déjà mentionnées, Zurich, Bâle, Coire, Lugano, St-Gall, Vaduz et Thoune organiseront des événements. Zurich propose notamment une exposition à la gare centrale qui accueillera des invités de marque. Après l'inauguration officielle, Ueli Maurer s'y rendra accompagné de délégations internationales venues de France, Serbie et Chine, ainsi que d'ambassadeurs de plus de 20 pays.

La venue de ces invités internationaux réjouit beaucoup Ivo Furrer. A yeux du président de digitalswitzerland, c'est la preuve que «nous sommes sur la bonne voie pour (...) faire de la Suisse un pôle leader de l'innovation dans le monde numérique».

Fondée en 2015, digitalswitzerland est une association qui regroupe plus de 150 des entreprises et organisations. Elle s'est fixée pour objectif de faire progresser le numérique en Suisse. Chaque année depuis 2017, elle organise la Journée du digital. (ats/nxp)