Deux sièges de plus pour l’arc lémanique à Berne?

Si les cantons de Vaud et Genève sont concurrents pour décrocher un siège au Conseil fédéral, ils n’auront pas à se faire la guerre lors des élections de 2019. Chacun devrait obtenir un élu supplémentaire au Conseil national.

La raison est simple, elle est mathématique. Le Conseil national représente en effet le peuple au travers de ses 200 élus. La clef de répartition se fait en fonction de la population. Le dynamisme de la région lémanique entraînant une croissance démographique plus forte que dans les autres régions, les cantons de Genève et Vaud devraient donc avoir droit à plus de sièges. Leur députation (si on compte les conseillers aux Etats) devrait passer respectivement de 13 à 14 élus, et de 20 à 21. Pour compenser ces deux sièges, Berne - qui ne cesse de voir sa députation fondre - en perdrait à nouveau un. De même que Lucerne.

L’emploi du conditionnel est nécessaire, car il s’agit pour l’heure de prévisions, comme le rappelle la Neue Zurcher Zeitung. A l’origine de ce calcul, Claudio Kuster, un passionné de politique et de chiffres. Collaborateur personnel du sénateur Thomas Minder (UDC/SH), il a épluché les données provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le suspens devrait toutefois bientôt prendre fin, nous confirme la Chancellerie fédérale. L’OFS réalise son recensement tous les quatre ans. Pour la distribution des sièges en 2019, il se base sur les résultats obtenus au 31 décembre 2016. L’office communiquera ses chiffres définitifs début septembre. Ils devront alors être validés par le Conseil fédéral. Dans la foulée, la Chancellerie fédérale calculera la représentation selon les cantons. Les différents partis genevois et vaudois pourront alors commencer à affûter leurs armes.

Aussi faibles soient-ils ces changements suscitent en effet un intérêt marqué. En 2015, le siège supplémentaire accordé au Valais avait été au cœur de toutes les convoitises, de même qu’à Neuchâtel où la députation était amputée d’un élu.

Au point que certains aimeraient changer les règles du jeu. L’UDC David Zuberbühler - unique conseiller national d’Appenzell Rhodes-Extérieures - aurait souhaité que seul les électeurs soient pris en comptent dans les calculs de l’OFS. Exit ainsi les mineurs, les étranger et autres requérants d’asile.

Sa motion a finalement été largement refusée. Heureusement pour Vaud et Genève. Ils auraient été les deux grands perdants de cette nouvelle configuration. (TDG)