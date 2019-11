Deux séismes frappent le Valais

Deux tremblements de terre ont secoué le Valais central dans la nuit de lundi à mardi à environ 8 kilomètres au sud-est du col du Sanetsch. Des dizaines de personnes ont été réveillées par les secousses.

Un premier séisme de magnitude 3,3 a eu lieu à 01h54 à une dizaine de kilomètres de Sion et son épicentre était situé à une profondeur de 5,3 kilomètres, selon un sismologue du service sismologique suisse de l'EPFZ (SED). Deux heure et demie plus tard, une seconde secousse, aussi de 3,3, s'est produite à 04h36 à une profondeur de 4,7 kilomètres.

Il n'était pas rare que deux séismes soient ressentis coup sur coup, a indiqué un sismologue du SED Philipp Kästli à l'agence de presse Keystone-ATS. Après le premier tremblement de terre, il y a eu une vingtaine de répliques de magnitude plus faible, dont l'une a de nouveau été perceptible.

Aucun dégât

Plusieurs personnes habitant la région ont témoigné sur le site du Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) avoir été réveillé par les vibrations. Et plus d'une centaine d'autres, la plupart venant de Sion, ont indiqué au SED avoir ressenti les secousses. Pour l'heure, aucun dégât n'a été rapporté, avait indiqué un porte-parole de la police cantonale valaisanne après la première secousse.

Déjà dans la nuit de dimanche à lundi, un tremblement de terre avait été ressenti dans une partie de la Suisse. Le séisme s'était produit à Albstadt, en Allemagne, à une bonne cinquantaine de kilomètres au nord-est de Schaffhouse, et sa magnitude était de 3,9.

Tous les 100 ans

Quelque 1200 tremblements de terre ont été enregistrés en Suisse depuis le début de l'année 2019, détaille le site internet du SED. La plupart avaient une magnitude inférieure à 2,5, valeur à partir de laquelle les séismes sont ressentis par la population.

Le Valais est le canton suisse le plus exposé à un tremblement de terre. Selon des données historiques, un séisme majeur d'une magnitude de 6 à 6,5 sur l'échelle de Richter se produit en moyenne tous les 100 ans dans la région. Le dernier séisme important a eu lieu en 1946, avec un épicentre situé à quelques kilomètres au nord de Sierre.

