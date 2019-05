Deux hoverboards pouvant prendre feu sont rappelés

La FNAC rappelle deux hoverboards, le «Slidegear smartbalance 6.5» et le «Urbanboard urbango», annonce l'entreprise dans un communiqué jeudi en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA). Il existe un risque d'incendie et d'explosion.

Les batteries des produits concernés peuvent s'embraser ou exploser si elles sont chargées pendant plus de trois heures, précise le BPA. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les recharger et de les retourner à la filiale FNAC la plus proche. Le prix d'achat leur sera remboursé. (ats/nxp)