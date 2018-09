Deux espions russes avaient pour cible le labo de Spiez

Les agents au Novitchok disent être venus à Genève pour leur «commerce»





Dimanche, nous révélions que deux autres Russes, accusés par les enquêteurs britanniques d’avoir tenté d’assassiner Sergueï Skripal et sa fille au moyen de l’agent innervant Novitchok, avaient effectué plusieurs déplacements à Genève durant les mois qui ont précédé l’attaque du 4 mars à Salisbury. Un jour après que Vladimir Poutine a demandé à ses deux concitoyens de s’expliquer et de proclamer leur innocence publiquement, Rouslan Bochirov et Alexandre Petrov ont donné une interview à RT, la chaîne de télévision d’information en continu financée par le gouvernement russe. Ils seraient effectivement les deux personnes recherchées et présentes sur les photos, mais tout ne serait qu’un terrible quiproquo.



À l’origine, ils se seraient rendus à Londres «pour faire la fête», ont raconté les deux compères. Mais la météo était si exécrable et le chaos dans les transports tellement grand qu’ils auraient décidé de se rendre à l’improviste à Salisbury. Ils étaient particulièrement intéressés par la cathédrale. «Elle est connue pour sa flèche de 123 mètres et son horloge, la plus ancienne du monde à toujours fonctionner», a expliqué doctement Alexandre Petrov. Il se peut que durant leur «promenade», expliquent les deux hommes, ils soient aussi passés devant le domicile des Skripal. Mais ils n’auraient entendu ce nom pour la première fois que lorsqu’ils ont vu les avis de recherche de la police britannique «et que tout ce cauchemar a commencé». Les deux hommes font l’objet d’un mandat d’arrêt international.



Tous deux nient également appartenir au Service du renseignement militaire russe GRU. Ils déclarent gagner leur vie grâce au commerce de compléments alimentaires pour sportifs. C’est du reste ce qui les aurait menés à plusieurs reprises en Suisse – également à la fin de l’année 2017 et au début de 2018. Selon les registres de vol en possession de notre journal, ils se sont rendus six fois à Genève dans les mois qui ont précédé l’attaque.



Julian Hans (Moscou) et Thomas Knellwolf