Deux diamants jaunes en vente à Genève

La maison Sotheby's met en vente le 15 novembre à Genève deux diamants jaunes.

Une des pierres, de taille coussin, pèse 102,54 carats et l'autre, de taille poire, 82,47 carats, a indiqué lundi la maison de vente aux enchères, qui organise depuis dix ans à Genève des ventes spécialisées de bijoux de provenance noble. En 2007, les deux pierres jaunes avaient été acquises par un collectionneur privé pour 10 millions de francs. Elles figuraient parmi les lots phares de la vente.

En novembre, les deux diamants seront proposés ensemble, comme un lot unique. Leur valeur est estimée entre 8,81 et 13,7 millions de francs, a précisé Sotheby's.

Bagues de la comtesse Henckel von Donnersmarck

Ces pierres ont fait partie de la collection von Donnersmarck pendant plus de cent ans.

Elles ont appartenu à la comtesse Henckel von Donnersmarck (1819-1884), la plus célèbre courtisane de France au XIXe siècle. Née à Moscou dans une famille modeste, elle arrive à 18 ans à Paris, où elle s'intègre rapidement aux cercles artistiques et culturels grâce à son amant, le compositeur et pianiste Henri Herz.

En 1851, elle se marie avec le marquis Araújo de Païva. Le couple se sépare le lendemain des noces, mais l'épouse garde son nom de mariage. Connue sous le nom de la Païva, elle rencontre alors son futur époux, le comte Guido Henckel von Donnersmarck, l'un des plus riches héritiers d'Europe. Ils se marient en 1871. Par la suite, la Païva enrichit sa collection de beaux bijoux. (ats/nxp)