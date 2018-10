Deux candidats en moins pour le Conseil fédéral

Succession de Leuthard Le Zougois Peter Hegglin (PDC) a fait savoir sa volonté dimanche de succéder à Doris Leuthard au Conseil fédéral. Plus...

Suisse Les conseillers aux Etats Martin Schmid et Ruedi Noser ne se lanceront pas dans la course à la succession de Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral. Plus...