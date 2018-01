Deux Vaudois lancent un sac solaire

La batterie de téléphone portable à plat, angoisse de l’homme urbain du XXIe siècle. Deux trentenaires du Nord vaudois contribueront peut-être à l’atténuer. Jonathan Merenda, d’Yverdon, et son ami Patrick Jutzeler, un Sécheron établi en Chine, près de Shenzhen, ont lancé leur propre marque de sac solaire. Développé dans l’Empire du Soleil levant et dans le Nord vaudois, ce sac est l’objet d’une démarche de récolte de fonds sur Internet. «En fait, on bricole depuis longtemps des prototypes ou des objets pour nous, raconte le chargé de communication de l’équipe, Jonathan Merenda. Et puis, on s’est rendu compte que ce sac plaisait à nos amis. On a donc décidé de tester le marché.» Verdict? Si l’entier du capital paraît difficile à réunir, les retours sont stimulants, assure l’Yverdonnois. «Un Japonais aimerait l’exclusivité de la distribution chez lui et des gens de la Silicon Valley souhaiteraient travailler avec nous. C’est très encourageant!»

Breveté, étanche et résistant, le sac baptisé «Alley» n’est en fait pas le premier sac doté de petites cellules solaires sur son dos. Mais, selon ses concepteurs, il tire son originalité de son côté réversible. Il peut ainsi être utilisé comme un sac passe-partout au quotidien, les deux Vaudois visant un public sensible à la mode urbaine autant que les amateurs d’énergie renouvelable.

Actuellement, la technologie des prototypes – l’un des sacs est en fibres recyclées – permet de charger à cinq reprises un téléphone portable, à chaque fois en quelques heures. Des améliorations et surtout plus de collaborations avec des start-up et des spécialistes suisses du domaine sont prévues par les jeunes mordus.

(TDG)

Le projet «the alley» est sur www.kickstarter.com