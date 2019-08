Deutsche Bahn rénovera près de 100 wagons

Les CFF ont adjugé à la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn (DB) une partie des travaux de modernisation des trains VU IV. Au total, 203 des 496 unités seront remises à neuf pour 90 millions de francs. DB s'occupera de rénover 93 de ces wagons.

La Deutsche Bahn exécutera les travaux en série dans ses centres de service de Wittenberge et Neumünster à partir de 2020, ont annoncé lundi les Chemins de fer fédéraux (CFF) dans un communiqué. L'entreprise Josef Meyer Rail à Rheinfelden (AG) effectue depuis quelques mois une autre partie des travaux, pour un total de quinze voitures.

«Il s'est avéré nécessaire d'adjuger ces travaux à des entreprises tierces parce que les ateliers et installations des CFF sont déjà fortement sollicités par les nombreuses modernisations et révisions simultanément en cours», expliquent les CFF.

Travaux dans les ateliers des CFF

Entre 2014 et 2024, les CFF investissent près de 1,5 milliard de francs dans la modernisation de leur flotte, rappellent-ils. A l'exception de ces travaux attribués à la DB, l'ensemble des travaux sont effectués en interne au sein des CFF. Cela signifie que 97% des travaux sont effectués dans les ateliers des CFF, précisent-ils.

La modernisation des voitures VU IV prévoit l'élimination des points de corrosion et la peinture à neuf de leur carrosserie. Les compartiments voyageurs de 1ère et de 2e classes seront équipés de nouvelles moquettes. Certaines tablettes et certains coussins de sièges seront remplacés, détaillent encore les CFF.

«Les travaux de modernisation de 203 VU IV sont planifiés de longue date et n'ont aucun lien avec les événements récents, ni avec les mesures immédiates de contrôle approfondi du fonctionnement des portes», tiennent à souligner les CFF. La planification actuelle prévoit que les voitures VU IV resteront en service jusque dans les années 2030.

Le contrôleur qui a perdu la vie il y a deux semaines à Baden (AG) est resté coincé dans dans la porte d'un Interregio au moment du départ et traîné par le convoi. Il s'agissait d'un train de type VU IV. (ats/nxp)