«Des tonnes de bières et d'armes en Suisse, mais aucune tuerie de masse. Comment est-ce possible?», s'interroge le Dailyshow. L'émission américaine satirique animée par Trevor Noah a tout récemment consacré deux reportages à la problématique des armes à feu aux Etats-Unis. Et comme exemple à suivre en matière de politique de gestion des armes, c'est vers notre petit pays qu'ils se sont tournés. Après un premier volet réalisé Outre-Atlantique et sous la Coupole fédérale (voir ci-dessous), avec une interview de la conseillère nationale verte Lisa Mazzone, le reporter Michael Kosta s'est rendu au «Tir fédéral en campagne», l'une des manifestations sportives les plus importante du pays (voir la vidéo ci-dessus). Une expédition cocasse lors de laquelle il a même rencontré un ancien président de la Confédération.

Sur YouTube, le premier reportage réalisé en décembre 2018 a été visionné près d'un million de fois. Le second volet, diffusé le 11 janvier dernier, compte plus de 375 000 vues sur la plateforme vidéo et quelque 830 000 sur Facebook.

«Switzerland: So Many Guns, No Mass Shootings», Part.1:



(TDG)