Des températures ressenties jusqu'à -16°C

Un froid sibérien passera sur la Suisse entre lundi et mercredi. Les températures ressenties en plaine se situeront entre -14 et -16°C, selon MétéoSuisse. Des embruns congelants pourraient assaillir les bateaux amarrés aux rives lacustres et les voitures à proximité.

«Directement de Sibérie»

Les températures ne devraient pas dépasser les -5°C, mais à cause de la bise, les habitants devraient ressentir des valeurs environ dix degrés plus basses, a indiqué samedi à l'ats Anick Haldimann, prévisionniste à MétéoSuisse. A 2000 mètres, le thermomètre devrait descendre jusqu'à -17°C, et les températures ressenties à -30°C.

Ce type de situation est rare, mais pas exceptionnel, selon la météorologue. Elle renvoie à un cas similaire survenu durant l'hiver 2005. Des embruns congelants avaient amené du verglas sur les rives lacustres et certains bateaux amarrés s'étaient remplis de glace avant de couler. En bordure des lacs, des voitures avaient été recouvertes d'une épaisse couche de glace.

Ce froid est causé par «l'anticyclone sibérien, qui s'étend jusqu'en Suisse», précise encore Mme Haldimann. «L'air froid de la semaine prochaine nous viendra directement de Sibérie.»

De la neige dès jeudi

L'Organisation météorologique mondiale a expliqué vendredi le phénomène en mentionnant des conditions inhabituelles marquant la fin de l'hiver dans l'hémisphère nord, une situation nommée «réchauffement stratosphérique soudain». En raison d'une dépression d'altitude importante près du pôle, les vents, généralement d'ouest, ralentissent ou même s'inversent en quelques jours.

Ils tracent ainsi souvent la voie à des vents d'est glaciaux provenant de Sibérie. Simultanément, on observe une vague de froid étendue à toute l'Europe et des températures anormalement hautes dans l'Arctique.

Dès jeudi en Suisse, la neige entrera dans la danse. Les flocons tomberont jusqu'en plaine. Le mercure devrait remonter lentement, surtout en montagne, selon MétéoSuisse. En plaine, il faudra attendre plus longtemps pour que le froid s'en aille. (ats/nxp)