Des pluies intenses attendues sur la Suisse italienne

L'hiver pointe son nez. MétéoSuisse annonce des pluies intenses ce week-end. Ces précipitations vont surtout toucher la Suisse italienne.

Dans une première phase, les précipitations concerneront surtout les régions allant du Gothard aux Grisons. A partir de dimanche, ces précipitations se déplaceront progressivement en direction de l'ouest. Ainsi, la région du Simplon et le Haut-Valais seront aussi progressivement concernés.

Le Sopraceneri touché

Les précipitations débuteront la nuit de vendredi à samedi et s'intensifieront samedi en cours de journée, indique Météosuisse vendredi. Deux phases principales sont attendues. La première se concentrera entre samedi après-midi et dimanche matin. La deuxième phase est prévue entre lundi après-midi et mardi matin.

Les régions les plus touchées sont le Sopraceneri et les régions situées le long de la crête principale des Alpes. Un avertissement de niveau 4 sur 5 a été publié, précise l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.

Sur le Sopraceneri et les vallées du sud des Grisons, il est attendu entre 200 et 240 mm de précipitations de vendredi soir à mardi minuit. Des orages accompagneront ces pluies. En raison du caractère parfois orageux de ces pluies, les cumuls attendus pourront être variables d'un secteur à un autre.

On attend de 120 à 150 mm de pluies à proximité de la crête principale des Alpes et en Haute-Engadine, et de 80 à 120 mm au nord de ces régions.

De la neige jusqu'à 500 mètres

La limite de la neige se situera au début entre 2500 et 2000 mètres. Au sud des Alpes, elle s'abaissera jusque vers 1000 mètres en fin d'événement. En revanche, au nord des Alpes, elle s'abaissera dimanche déjà en dessous de 1000 mètres. Elle pourrait même descendre jusque vers 500 mètres localement.

Dans les Alpes centrales et orientales, on attend de 40 à 70 cm de neige fraîche au-dessus de 1400 mètres entre samedi et dimanche matin.

Ce changement de temps s'explique par une dépression située au-dessus de la France, qui provoque une situation de barrage du sud intense.

Un fort courant du sud en altitude dirigera pendant plusieurs jours de l'air méditerranéen humide et très doux en direction des Alpes. Il poussera les précipitations vers le nord, bien au-delà de la chaîne principale des Alpes. Par ailleurs, de l'air plus frais s'écoulera dans les basses couches à partir du nord-ouest. (ats/nxp)