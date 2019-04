Des pistes privées pour... 4900 francs la journée

Le domaine skiable de Nendaz-Veysonnaz ferme ses portes le 22 avril. «Mais étant donné les bonnes conditions d'enneigement, nous avons décidé de privatiser certaines pistes du 23 au 28 avril», a indiqué jeudi Nicolas Pillet, responsable de la communication de la société Nendaz-Veysonnaz Remontées mécaniques (NVRM). Sur le domaine de Veysonnaz, les skieurs pourront descendre la piste de l'Ours, d'une longueur de deux kilomètres. A Nendaz, ils pourront emprunter quelques pistes situées au sommet du domaine.

Prolonger financièrement la saison

L'offre, «originale et exclusive» selon un communiqué de NVRM, a un prix: 4900 francs la journée et un pic à 7000 francs le week-end. La facture s'allongera en fonction des extras, comme par exemple de la restauration. Une manière pour les Remontées mécaniques de Nendaz et Veysonnaz, fusionnées en 2016, de prolonger financièrement la saison. Nicolas Pillet dément toutefois tout problème de trésorerie: «L'intérêt financier de cette opération n'est pas prépondérant. En effet, la société enregistre un chiffre d'affaires et une fréquentation en constante hausse depuis trois ans, période durant laquelle nous avons investi près de 40 millions de francs». (ats/nxp)