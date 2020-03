Des labos suisses veulent intensifier la lutte contre le coronavirus

Nouveaux maux, vieux remèdes. En attendant de disposer d’un vaccin contre le Covid-19, chercheurs et industriels doivent faire feu de tout bois pour trouver une parade à l’épidémie, y compris ressortir du placard les molécules dont l’efficacité a été prouvée dans le traitement d’autres maladies infectieuses. C’est le sens de l’appel à propositions lancé cette semaine par l’Innovative Medecine Initiative (IMI), un consortium entre la Commission européenne et l’industrie pharmaceutique, auquel la Suisse est associée.

EUResearch, le point de contact de la recherche suisse avec les programmes de recherche européens, avait invité ce mercredi les laboratoires à participer, via internet, à un séminaire sur ce programme lancé en urgence. Sur les 140 participants, une dizaine étaient suisses, selon les organisateurs.

Diagnostics rapides

«C’est un appel très spécifique», explique Magda Chlebus, directrice exécutive pour la politique scientifique et les affaires réglementaires de l’EFPIA, la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques. Il vise d’abord «le repositionnement de médicaments (existants) ou l’identification des «candidats» qui peuvent être mis en développement très rapidement». La chloroquine, par exemple, utilisée dans le traitement du paludisme, a récemment été identifiée comme pouvant être efficace.

L’initiative vise à réunir PME, laboratoires publics et grandes sociétés pharmaceutiques. «Chaque entreprise contribue à sa façon. Certaines se sont retirées des maladies infectieuses mais rouvrent leur bibliothèque» de molécules, indique Magda Chlebus. C’est le cas du géant bâlois Novartis, qui a d’emblée manifesté son intérêt.

Outre les traitements, les recherches sur les diagnostics sont concernées. «Nous avons besoin de tests très sensibles pour répondre aux besoins de diagnostics rapides, par exemple à l’entrée des aéroports», ajoute la représentante de l'EFPIA. Enfin, les chercheurs qui travaillent sur les panels de test aidant à identifier l’ensemble des coronavirus, dont le Covid-19, sont également éligibles. La sélection des projets interviendra à partir d'avril.

5 milliards depuis 2008

Au total, 45 millions d’euros issus de fonds publics ont été mis sur la table. Une somme à compléter, à même hauteur, par les groupes pharmaceutiques, en fonction des projets retenus.

Depuis sa création en 2008, l'IMI a distribué un peu plus de 5 milliards d’euros, notamment pour la recherche sur alzheimer et le virus Ebola. Et ce à moitié sur fonds publics, auxquels la Suisse contribue à hauteur de sa participation au programme Horizon - soit environ 4%. L'autre moitié de ces 5 milliards a été financée par des fonds privés. Roche et Novartis figuraient parmi les principaux contributeurs, pour 11% à eux deux sur les quatre dernières années.

Parmi les quelque 50 participants suisses depuis 2008, une trentaine, universités et PME confondues, ont reçu environ 64,7 millions d’euros, selon l'IMI.

«Besoin de tout le monde»

Qu’en sera-t-il à l’avenir, sachant que la participation suisse au programme Horizon est suspendue à la signature de l’accord institutionnel par le Conseil fédéral? «Pour 2020, rien ne change; après on ne sait pas, répond Magda Chlebus. «ais le problème du coronavirus montre que l'on a besoin de tout le monde.»

La semaine dernière, les Vingt-Sept ont eu un premier débat, avec la Commission européenne, sur l’association des pays tiers à partir de 2021. «La Suisse est très appréciée», mais «l’accord institutionnel doit être signé», a dit à cette occasion la commissaire à la recherche Mariya Gabriel. Avant d'ajouter: «Chaque accord d’association sera considéré au cas par cas.»

