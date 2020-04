Des experts suisses se disent en faveur du port du masque

De la Lombardie à New York, on se couvre le visage

En Italie, la Lombardie a tranché ce week-end. Désormais, pour sortir de chez eux, tous les Lombards doivent se couvrir les voies respiratoires. Le président de la région, Attilio Fontana, a déclaré dimanche via sa page Facebook qu’il est obligatoire «de se protéger avec un masque ou avec tout instrument qui permette d’éviter de propager le virus».

Cette décision marque un tournant en Europe puisque, jusqu’ici, la plupart des gouvernements du Vieux-Continent ne recommandaient pas l’utilisation généralisée du masque pour endiguer la pandémie, voire la jugeaient néfaste. Cette politique se basait, en grande partie, sur les déclarations répétées de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lesquelles le port du masque doit se faire seulement si l’on s’occupe d’une personne présumée infectée. Toutefois, en avouant que l’organisation «évaluait l’usage potentiel du masque de manière plus large», son directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus a ouvert une brèche. L’Académie française de médecine s’y est engouffrée vendredi dernier en se prononçant en faveur d’un masque «grand public».



Mal pris par les discours sinueux du monde médical et pointés du doigt par les spécialistes asiatiques qui ont toujours souligné l’importance de porter un masque, certains gouvernements ont vu leur crédibilité vaciller. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui connaît l’importance des mots en temps de crise, parle d’une «réévaluation de la doctrine». Pourtant, derrière les mots, on devine un changement de stratégie. Vendredi dernier, aux États-Unis, les autorités sanitaires ont opéré une véritable volte-face. Alors que, jusqu’ici, le centre pour le contrôle et la prévention des maladies jugeait l’utilisation du masque inutile, il conseille désormais aux citoyens américains de se couvrir le visage.



Les pays ne sont pas unanimes sur la question de savoir quel type d’écran est efficace pour se protéger des postillons. Alors qu’en France on annonce la fabrication de masques «alternatifs» industriels, le maire de New York, Bill de Blasio, recommande de se couvrir le visage même «avec une écharpe, quelque chose que vous avez fabriqué chez vous ou un bandana». Mais, à en croire le succès des tutoriels disponibles sur internet pour se fabriquer un masque de fortune, la population n’a pas attendu le revirement des politiques et fait de plus en plus confiance à une forme de bon sens populaire.



Thomas Épitaux-Fallot