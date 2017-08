Des économies de 50 millions de francs en vue

De nouvelles économies de l'ordre de 50 millions de francs pourraient être faites dans l'assurance maladie. Les services d'Alain Berset ont indiqué lundi avoir sélectionné trois types de traitements pour savoir s'ils sont réellement efficaces ou utiles. Si ce n'est pas le cas, ils pourraient ne plus être remboursés.

La Confédération procède déjà à plusieurs évaluations dans le cadre de son programme. Elle passe ainsi à la loupe les interventions de l'arthroscopie du genou ainsi que les thérapies à base de fer en cas de carence en fer sans anémie. Elle a désormais choisi les thèmes pour l'année 2017.

Prise en charge

Les spécialistes vont se pencher sur le traitement de l’hypertension avec des préparations à base d’Olmesartan, l’usage de test permettant de déterminer le taux de vitamine D dans le sérum sanguin et le traitement de longue durée avec inhibiteur de la pompe à protons chez les patients souffrant de reflux non érosif et non détectable par endoscopie.

Ces traitements seront examinés et sélectionnés avec les acteurs et les commissions fédérales concernées. Des questions scientifiques seront développées et des institutions externes élaboreront des rapports.

Si certaines prestations se révèlent inefficaces ou inutiles en comparaison avec d’autres mesures, dans leur totalité ou en partie, le Département fédéral de l'intérieur devra déterminer s’il convient de maintenir leur prise en charge et, le cas échéant, dans quelles situations. Pour ce qui concerne les médicaments, c’est à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qu’il reviendra de trancher. (ats/nxp)