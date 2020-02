Des ados se faisaient du beurre sur le dos des clubs

La police cantonale bernoise a interpellé six jeunes qui s'adonnaient à de fausses collectes en faveur de clubs sportifs de la région de Berne. Ils récoltaient des fonds depuis plusieurs mois lorsqu'une femme a flairé l'escroquerie à la mi-février.

L'enquête a ensuite permis d'arrêter six jeunes âgés de 14 à 16 ans, ont annoncé la police et le ministère public des mineurs bernois vendredi. Ils avaient établi des faux formulaires de don et sonnaient aux portes ou abordaient des passants dans la rue depuis août 2019. L'argent récolté allait dans leur poche.

Ils écumaient dans diverses communes et prétendaient collecter pour des clubs non locaux. L'enquête en cours devra déterminer la somme empochée et le nombre de personnes grugées. (ats/nxp)