Des Listerias dans du fromage Brillat Savarin

Des bactéries de type Listeria ont été décelées dans un fromage du fabricant français Société Fromagère de la Brie. Un danger pour la santé ne pouvant être exclu, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire recommande de ne pas consommer ce fromage.

«Manor SA a immédiatement ordonné le retrait des rayons et le rappel du fromage Brillat Savarin importé par Luisier Affinage et vendu par Manor SA et Luisier», indique mardi l'OSAV dans un communiqué.

L'OSAV a été informé par le système européen d'alerte rapide RASFF, par Manor SA et Claude Luisier Affinage, et par les autorités cantonales d'exécution de la législation alimentaire que des listérias avaient été décelées dans le fromage du fabricant français Fromagère de la Brie.

Chez les personnes avec un système immunitaire sain, une infection avec des bactéries de type Listeria ne provoque le plus souvent que des symptômes légers, voire aucun symptôme. Les personnes immunodéprimées peuvent quant à elles manifester toute une série de symptômes graves, dont l'issue peut être fatale. Pendant la grossesse, une infection aux bactéries Listeria peut entraîner une fausse couche ou bien provoquer une septicémie ou une méningite chez l'enfant à sa naissance. (ats/nxp)