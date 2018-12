Delon ne sera pas à la fête de Constantin: «Il ne faut pas me prendre pour un idiot»

Sa voix au téléphone est tonitruante: «Je suis estomaqué. Qu’on me fasse ce coup-là, c’est scandaleux!». Contrairement à ce qui a été largement diffusé dans la presse, Alain Delon n’a jamais donné son accord pour participer à la grande et traditionnelle choucroute de Christian Constantin le 9 février prochain à Martigny. «Que ceux qui voulaient venir à cette fête pour me voir s’abstiennent! Je n’y serai pas. »

La superstar du cinéma réservait sa réponse et n’avait pas encore fermé toutes les portes. Harcelé par l’équipe de Christian Constantin à la veille de Noël, Alain Delon avait fait savoir par ses assistants qu’il avait autre chose à faire et traiterait cette demande en début d’année. Quand, le 28 décembre, il a vu l’article du Matin.ch, largement repris par la presse, annonçant que l’affaire était conclue, son sang n’a fait qu’un tour. Sa décision est donc tombée plus tôt que prévu et elle est irrévocable: c’est non.

Mais comment les fils se seraient-ils donc noués entre Christian Constantin et Alain Delon? «J’étais il y a une quinzaine de jours à Sion pour faire une promotion de vin, explique l’acteur. On m’y a parlé d’une grande soirée de 7500 personnes pour le FC Sion qui se tenait en février. J’ignorais évidemment tout de cet événement. Et je ne connais pas Christian Constantin. Mais à peine étais-je rentré chez moi que des communicants de Monsieur Constantin m’ont relancé. Je leur ai fait savoir très clairement qu’ils devaient reprendre contact en début d’année. On en est resté là. Puis il y a eu ces articles, complètement faux. En plus, il y est dit que je vais donner la réplique à Constantin et que je lui apprendrai à faire le guépard. Mais c’est grotesque!»

Alain Delon a exigé des explications sur l’origine de cette fausse annonce auprès de l’équipe de Constantin. «On m’a expliqué qu’ils avaient effectué les démarches pour réserver un jet privé, afin de me prendre le 9 au matin à Auxerre et qu’évidemment, dans une petite ville comme Sion, il y avait eu des fuites. On ne me la fait pas, après des dizaines d’années de métier! Il ne faut pas me prendre pour un idiot! Qui va réserver un jet un mois et demi à l’avance?». Aucun doute qu’avec Alain Delon à l’affiche, l’événement aurait pu battre des records d’affluence. Les records, Constantin adore. Mais pour le coach de rêve, c’est raté. CC se passera de la légende du cinéma pour pimenter le spectacle à sa gloire. (TDG)