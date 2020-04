Déjà plus de 1000 décès liés au coronavirus en Suisse

Trente-six jours après le premier décès survenu dans le canton de Vaud le 5 mars dernier, la Suisse comptabilise déjà plus de 1000 morts liés au nouveau coronavirus, selon les chiffres officiels des cantons compilés par les rédactions de Tamedia.

Vendredi 10 avril, le canton de Vaud a à lui seul annoncé 19 décès supplémentaires, pour un total de 204 morts depuis le début de l’épidémie. Le canton de Genève, de son côté, a annoncé 8 décès le Vendredi saint.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui attend de recevoir et de traiter les formulaires des médecins cantonaux, comptabilisait 805 décès le 10 avril à 8 heures. Généralement, ses données ont près de 48 heures de décalage sur les chiffres cantonaux.

D’ici à la fin de cette première vague épidémique, le nombre de morts en Suisse devrait encore plus que doubler. Les experts craignent également une seconde vague épidémique dès cet automne, ou pire, une nouvelle flambée dans quelques semaines, si les mesures d’hygiène et de distanciation sociale étaient relâchées de façon incontrôlée.

Selon les données fournies par l’OFSP, l'âge médian des personnes décédées est de 84 ans. Presque toutes souffraient d'une ou plusieurs affections préexistantes.

Plus de 2800 patients atteint de Covid-19 étaient hospitalisés en Suisse cette fin de semaine. Un tiers d’entre eux a moins de 65 ans.

La Suisse connaît toujours l'une des incidences les plus élevées en Europe, avec 283 cas pour 100'000 habitants, souligne l’OFSP. Mais il faut savoir que quelque 185’000 tests ont été effectués dans le pays, soit plus 21300 tests par million d'habitants. En comparaison, la France a effectué quatre fois moins de tests (5100/Mio d’hab.) et l’Italie 30% de moins que la Suisse (15000/Mio d’hab.).

Le fait que la Suisse effectue un grand nombre de tests a aussi un impact sur le nombre de cas détectés.