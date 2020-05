Décliner son identité avant de manger au resto

Les restaurants pourront rouvrir lundi à condition de respecter une série de mesures élaborées par la branche et les offices fédéraux concernés. Il faudra consommer assis à quatre au plus, et laisser ses coordonnées, que l'établissement devra détruire après 15 jours.

Valable pour tous les cafés, restaurants, bars ou hôtels offrant des places assises, le concept de protection relatif au Covid-19 règle la mise en oeuvre des conditions imposées par le Conseil fédéral concernant l'exploitation quotidienne des établissements. Le gouvernement en prendra connaissance vendredi, indique mardi la branche représentée notamment par Gastrosuisse.

Ce document de sept pages limite à quatre le nombre de personnes par table, une condition dont sont libérés les parents et leurs enfants. Tout client consommant sur place doit laisser ses coordonnées (prénom, nom, numéro de téléphone), l'établissement devant saisir la date, l'heure et le numéro de table de chacun.

Ces données sont conservées pendant 14 jours et doivent ensuite être détruites intégralement. Ces conditions ne s'appliquent pas à la restauration scolaire et à celle d'entreprises non publiques.

Les places debout ne sont pas autorisées. L'établissement s'assure que les groupes de clients ne se mélangent pas et que chaque personne est séparée d'une autre par deux mètres, sauf si une paroi est installée entre les groupes de clients.

Prénom, nom, numéro de téléphone

Durant le service, cette distance minimale de 2 mètres est vivement recommandée. L'établissement devrait examiner la mise en place de mesures organisationnelles pour garantir le respect de cette distance minimale (par exemple, tables ou chariots de service, stations de ramassage, service au comptoir).

Si ce n'est pas possible, il s'assure que le personnel est exposé le moins possible. Si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée et ce même pendant une courte durée seulement, le port du masque d'hygiène (p. ex. masque chirurgical) ou d'une visière de protection est vivement recommandé, mais il n'est pas obligatoire.

Masque pas obligatoire pour le personnel

Bien sûr, les clients doivent pouvoir se nettoyer les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant lorsqu'ils entrent dans l'établissement. Ce concept a été élaboré par la branche en collaboration avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l'Office fédéral de la santé publique et le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Les partenaires sociaux ont été entendus. Le document est disponible dès maintenant en français, en allemand et en italien. Il est accessible au public sur le site Internet des principales associations de la branche. (ats/nxp)