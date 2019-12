Décembre s’approche des records de douceur et de précipitations

Ils portent un maillot de bain, des tongs et des chapeaux de paille et plantent leur chaise de plage au milieu de la route. Le tableau mis en scène lundi par les activistes d’Extinction Rebellion sur un passage pour piétons du centre-ville de Fribourg, dans le cadre d’une nouvelle action de blocage, avait pour but d’alerter sur le changement climatique. Nom de code: «Noël 2030 degrés à l’ombre».

Si la baignade dans la Sarine reste fortement déconseillée, il n’en demeure pas moins que le dernier mois de 2019 se révèle particulièrement chaud: 8°C à Lausanne, 9°C à Genève, 15°C à Lugano, les températures qui ont régné en ce 23 décembre en Suisse soulignent un mois «venteux, humide et exceptionnellement doux», résume Nicolas Borgognon, météorologue à MeteoNews. Décembre version 2019 a de bonnes chances de finir dans le top 5 des mois de décembre les plus chauds depuis le début des mesures en 1864.

Vent d’ouest et foehn

Si, cette année, le Père Noël a plutôt avantage à venir en kayak qu’en traîneau, c’est en raison des vents contraires. «Cette situation s’explique par le courant d’ouest qui a prédominé, surtout depuis la mi-décembre, apportant un air atlantique doux, ainsi que par de grandes bouffées de douceur dans les Alpes suite aux épisodes de foehn à répétition, qui ont généré des température très au-dessus des moyennes saisonnières», poursuit Nicolas Borgognon.

Ainsi, sous l’effet du foehn, il a fait jusqu’à 18°C à Aigle et le cap des 20°C a été franchi le 17 décembre à Giswil, petite bourgade du canton d’Obwald très vulnérable au vent du sud. À l’inverse, les vents d’est et du nord, plus froids, ont été moins fréquents et le nombre de gelées en Suisse romande est resté «anormalement faible», observent les spécialistes.

«La différence de température par rapport aux normes de saison va probablement se situer aux environs de +3°C» Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse

«La différence de température par rapport aux normes de saison va probablement se situer aux environs de +3°C, prévoit Mikhaël Schwander, de MétéoSuisse. On constate que la température moyenne en décembre augmente tout au long des cent cinquante dernières années. Cela fait longtemps qu’un mois de décembre n’a pas été aussi froid que ceux que l’on a pu connaître jusque dans les années 1960.» Résultat: il faut monter relativement haut en altitude pour profiter de la neige.

5e année la plus chaude

Ce mois de décembre ponctue une année globalement chaude. Selon le bilan provisoire de MétéoSuisse, 2019 sera la cinquième année la plus chaude depuis le début des mesures, en 1864, avec une moyenne nationale de 6,5°C, soit 1,1°C de plus que la moyenne 1981-2010, les quatre années les plus chaudes étant toutes postérieures à 2010.

Côté précipitations, on est là aussi nettement au-dessus des normales de saison, surtout en Suisse romande, dans le Bas-Valais et au Tessin. À Genève, par exemple, le cumul de pluie au 23 décembre atteint presque le double de la moyenne saisonnière (voir infographie). «Cela dit, on reste globalement assez loin des records de pluie pour un mois de décembre, surtout que le temps s’annonce nettement plus sec dès mercredi et jusqu’en fin de mois, tempère Nicolas Borgognon. Les dix mois de décembre les plus arrosés ont tous dépassé 150 litres au mètre carré à Lausanne. Nous n’en sommes actuellement qu’à 111.»