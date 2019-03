Décapitée à Zurich, l'UDC va livrer bataille contre l'accord-cadre

Cinq jours après le séisme des élections zurichoises, la terre a à nouveau tremblé vendredi sur les bords de la Limmat. La direction de la section cantonale de l’UDC, tirant les conséquences de la cuisante défaite subie dimanche dernier, a annoncé sa démission en bloc. Une décision radicale prise «dans l’intérêt des élections fédérales de cet automne». Le comité directeur, dont fait notamment partie le conseiller national Gregor Rutz, proposera mardi prochain aux délégués zurichois d’accepter cette sortie de crise.

«Je suis un pion sacrifié»

Voilà qui ne manquera pas d’animer l’assemblée des délégués de l’UDC Suisse, prévue ce samedi à Amriswil (TG). Dans son fief de Zurich, le parti de l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher est ébranlé après avoir perdu neuf sièges au Grand Conseil. S’il demeure la plus puissante force politique du canton, il devra désormais composer avec des Verts et des Vert’libéraux qui ont le vent en poupe et totalisent autant de mandats que lui (45).

Voir le capitaine et ses lieutenants quitter le navire en pleine tempête, est-ce surprenant? Le conseiller national vaudois Michaël Buffat relativise: «Il est déjà arrivé qu’un président de section quitte son poste à la suite de difficultés. S’il s’avère qu’on a pris de mauvaises options, c’est positif d’en assumer les conséquences et de laisser la place à d’autres personnes prêtes à se battre.»

Jacques Nicolet, son collègue au parlement et président de l’UDC Vaud, se montre plus réservé. «Si en football, la méthode Constantin (ndlr: l’emblématique président du FC Sion) peut produire des résultats, je ne pense pas que ce soit la meilleure formule en politique. Un parti a besoin de stabilité. Tout échec dans les urnes mérite d’être analysé en profondeur. Les candidats ne se sont-ils pas assez engagés? La direction du parti ne les a-t-elle pas suffisamment accompagnés? Les raisons peuvent être diverses.»

Le président démissionnaire, Konrad Langhart, admet sa part de responsabilité. Mais il laisse entendre que Christoph Blocher ne serait pas étranger à ce départ collectif. «Il a certainement fait valoir son influence.» Et de lâcher: «Je suis un pion sacrifié.»

«Nous devons gagner»

Dans son analyse, Jacques Nicolet n’oublie pas ce qu’il appelle «la conjoncture», marquée par plusieurs manifestations des jeunes en faveur du climat. «Chaque parti doit rester dans son cercle d’activités, estime le conseiller national, peu enclin à voir son parti changer de cap. Sur les questions climatiques, l’UDC est cohérente en favorisant une agriculture de proximité et en voulant limiter une immigration qui pèse sur notre impact environnemental.»

Reste qu’au lendemain d’une défaite aussi lourde que celle encaissée à Zurich, une remise en question est impérative, enchaîne Michaël Buffat. Et à ses yeux, elle ne peut s’opérer que sur un seul thème: la politique européenne. «L’accord-cadre avec Bruxelles va dominer la campagne des élections fédérales, prédit-il. La Suisse se trouve face à un choix crucial: soit elle signe cet accord, soit elle reste un pays libre et indépendant. Nous aurons une ligne claire à ce sujet, contrairement aux autres partis. À la population de choisir ce qu’elle veut.»

Jacques Nicolet insiste sur la protection des salaires suisses, que menacerait l’accord institutionnel négocié avec l’UE. «Elle garantit une certaine paix sociale, relève-t-il, dans un clin d’œil à la gauche. Nous sommes sensibles aux revendications des travailleurs et des employeurs.» Et Michaël Buffat de conclure: «Nous devons gagner ces élections et nous allons le faire!» À Zurich, l’UDC sortira l’artillerie lourde en lançant le très populaire et europhobe Roger Köppel dans la course au Conseil des États. Pas question pour le parti de rester groggy très longtemps. (TDG)