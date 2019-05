De la neige en mai: un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître

Qu’elle ait pris la forme d’une fine pellicule blanche sur les coteaux, d’une lourde masse sur les champs ou conduit à un bal de chasse-neige comme en ville de Saint-Gall (19 centimètres de poudre dimanche), la neige a pris les Suisses par surprise en ce premier week-end de mai. Dans la ville de Berne, il est tombé 4 centimètres d’or blanc, du jamais vu depuis mai 1945 où l’on avait recensé un centimètre de neige.

«Sur les rives du lac Léman, cela doit bien faire aussi une septantaine d’années que l’on n’avait pas vu de la neige aussi bas», estime Nicolas Borgognon, météorologue chez MeteoNews.

La raclette avant les cerises

À la découverte de ce jour de mai pas comme les autres, les réseaux sociaux ont fourmillé dimanche de commentaires et de photo, avec des prises de vue enneigées jusqu’en Corse. Les Romands n’étaient pas en reste. «Les cerises arrivent… mais en attendant, on va faire raclette», constate une internaute depuis sa fenêtre. Les proverbes sont immédiatement mis au goût du jour sur Twitter: «Neige en mai, fais ce qu’il te plaît, mets ton bonnet.» La météo dominicale n’a pas manqué non plus de donner lieu à de nouveaux débats sur l’état de la planète. «Juste, ce n’est pas parce que vous voyez un peu de neige aujourd’hui qu’il n’y a pas de réchauffement climatique», s’insurge une internaute. Même les fans de la série «Game of Thrones» (attention, ne lisez pas la suite si vous avez manqué l’épisode 3) se sont montrés inspirés à l’instar de ce Genevois: «Mais… le Roi de la nuit, il est mort, non?»

À vrai dire, l’hiver n’est pas en train de rattraper la Suisse, mais ce qui s’est passé ce week-end est rare. «Nous avons connu un flux venu directement depuis le pôle Nord, la Norvège, puis l’Allemagne, explique Nicolas Borgognon. Cela ne constitue pas un épisode classique à cette période de l’année où les masses d’air passent généralement au-dessus de l’océan Atlantique avant de nous toucher. Après la mi-avril, la probabilité d’avoir de tels épisodes est faible.»

La clairière du Chalet des Enfants, au Mont-sur-Lausanne. (Photo: Georges Sanga)

Samedi, les thermomètres ont perdu pied en quelques heures. Les records de froid pour un mois de mai pourraient d’ailleurs être battus, avec pour l’heure des températures largement au-dessous des normes saisonnières.

Printemps en dents de scie

Et l’épisode n’est pas tout à fait terminé. «Cet air frais va stagner sur la Suisse jusqu’à mardi, explique Nicolas Borgognon. Cela dit, nous aurons une crête de haute pression entre lundi et mardi avec un temps plus ensoleillé, surtout sur le bassin lémanique.» Mais le ciel dégagé devrait renforcer les risques de gelées matinales. «La nuit de lundi à mardi sera probablement plus calme et sans bise, mais elle restera très froide avec un risque de gel au sol, ce qui peut être problématique pour les cultures maraîchères», note Nicolas Borgognon.

Dimanche lors de la Landsgemeinde, les électeurs de Glaris se sont prononcés sous la neige. (Photo: Keystone)

Le spécialiste estime que le Plateau devrait être relativement épargné. En revanche, les Alpes, le massif jurassien, la plaine de l’Orbe ou encore la Broye sont plus concernés. Ce phénomène est lui aussi assez rare. «En moyenne, on mesure un jour de gel au sol à Payerne au cours du mois de mai. Or cette année, il y aura peut-être trois, quatre épisodes de la sorte, voire davantage.» Nicolas Borgognon avertit: «En comparaison à l’année passée, où nous n’avons pratiquement jamais eu un coup de froid d’avril à septembre, nous sommes partis pour un printemps beaucoup plus en dents de scie.»

Attention sur la route

La neige de mai a aussi pris de court les organisateurs de manifestation. Un tournoi de rugby à Fribourg, où 300 jeunes étaient attendus, ou encore la Fête des musiques de La Joux (FR) ont été annulés.

Des accidents ont aussi été constatés, notamment en Suisse orientale, où la neige a provoqué des chutes d’arbres. À ce propos, MeteoNews recommande une certaine vigilance lundi et mardi matin, notamment sur les routes secondaires, avec le gel annoncé.

Le risque de gel met les vignerons en état d’alerte

L’annonce par MeteoNews de températures négatives, de 0 à –4 degrés, pour les nuits de dimanche à lundi et celle de lundi à mardi, ravive la crainte du grand gel d’avril 2017. À Dardagny (GE), on s’apprête à passer une nuit blanche au Domaine Les Hutins, dont 70% des vignes avaient souffert à l’époque: «J’étais déjà en alerte il y a une semaine, ainsi que dans la nuit de samedi à dimanche, confie Émilienne Hutin. Cette nuit (ndlr: de dimanche à lundi) , j’irai voir toutes les heures s’il faut allumer les bougies.» Elle s’est équipée en conséquence, en plus de l’assurance contractée il y a quelques années pour la partie la plus gélive de son domaine. «Comme je suis passée en bio, il y a des herbes, que j’ai dû tondre.» Une précaution également prise à l’autre bout du lac au Domaine de la Baudelière, à Aigle, tenu par Stéphanie Delarze: «On a fauché pour éviter un amas d’humidité sur les herbes, qui peut aggraver la situation. On ne peut rien faire d’autre que ces mesures préventives pour l’instant.»

Peu équipés

À Bex, Willy Deladoëy, du Domaine Le Luissalet, «croise les doigts» pour que «ce froid passe vite. Car à –3, –4 degrés, la vigne peut le supporter pendant une heure, mais pas plus, et surtout pas une nuit entière.» Comme Stéphanie Delarze, il ne dispose ni de bougies, ni de chaufferettes, ni de système d’aspersion d’eau. Cette dernière technique, qui consiste à former une gangue de glace protectrice autour des bourgeons, est surtout utilisée en Valais, bien équipé en installations et points d’eau, en raison notamment des arrosages d’été. «Chez eux, il fait souvent un peu plus chaud, mais c’est valable aussi en sens inverse, et le froid peut être plus vif», précise Willy Deladoëy. Il rappelle qu’en cas de gel noir, qui stagne au sol, il suffit de s’élever de 5 à 10 mètres pour gagner quelques degrés. «C’est pourquoi il existe des techniques de brassage des couches d’air, soit avec d’immenses ventilateurs, soit même avec des hélicoptères.

Bourgeons sortis

L’aspersion n’est pas non plus une option en Lavaux, explique Pascal Fonjallaz, vigneron-encaveur à Épesses: «Tout d’abord, le terrain est en pente, mais en plus sa nature, calcaire, provoquerait trop de ravines. On n’est pas dans la situation du Valais, avec un sol plus limoneux.» Il a parcouru ses vignes dès dimanche matin, sans trouver de dégâts: «Je suis monté jusque vers l’autoroute, mais avec la neige je n’ai rien pu constater, il faudra attendre quelques jours pour voir s’il y a des feuilles brunes, signe de gel.» Plus le gel est tardif, plus les dégâts sont à craindre. Les dates jouent donc un grand rôle, rappelle Émilienne Hutin: «Nous sommes neuf jours plus tard qu’en 2017, quand le gel avait frappé le 26 avril, et les vignes ont déjà débourré, c’est-à-dire que les bourgeons sont sortis de leur cocon, et que les premières feuilles sont là, parfois même de petites grappes.» Ivan Radja (TDG)