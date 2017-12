De la gare aux pistes de ski en télécabine

Le domaine skiable géant d'Andermatt-Sedrun est désormais accessible par télécabine directement depuis la gare d'Andermatt (UR). La nouvelle installation montant à Gütsch a été inaugurée en grande pompe vendredi.

La conseillère d'Etat uranaise Heidi Z'graggen et la légende du ski Bernhard Russi, qui siège au conseil d'administration des remontées mécaniques d'Andermatt-Sedrun, étaient présents lors de la montée inaugurale. Au total, la télécabine peut transporter 2400 personnes par heure.

La modernisation du domaine skiable d'Andermatt-Sedrun a débuté en 2015. La télécabine fait partie de la première étape des travaux, devisée à 130 millions de francs. La société SkiArena en finance 82 millions et les cantons d'Uri et des Grisons respectivement 5 et 3 millions. Les 40 autres millions proviennent de prêts de la nouvelle politique régionale de la Confédération. (ats/nxp)