De l'eau à 100 degrés sous le Léman

Petrosvibri veut se lancer dans la géothermie depuis son site exploratoire situé à Noville, juste à côté du plan d'affectation cantonal des Grangettes. La société veveysanne a déposé une demande de permis de recherche en ce sens au Canton, et a envoyé en ce sens l’entier du dossier.

«Suite à l’entrée en vigueur de la récente loi sur les ressources naturelles du sous-sol au 1er avril 2019 et conformément à celle-ci, une demande de permis de recherche - et non de mise à l’enquête - a été déposée avant la fin de la période transitoire prévue le 1er avril 2020 afin d’étudier la possibilité d’une valorisation géothermique du forage de Noville. Cette demande est en cours d’analyse», précise le Département de l'environnement et de la sécurité.

L'entreprise détenue pour deux tiers par Gaznat et pour le solde par Holdigaz, avait lancé en 2009 un forage sous le Léman a plus de 3200 m de profondeur pour trouver, éventuellement exploiter, des hydrocarbures. Elle en a trouvé et fait tester les échantillons. «Les résultats ont démontré l’existence d’un potentiel géothermique et la faisabilité de son exploitation», indique Philippe Petitpierre, président de Petrosvibri.

Depuis, un moratoire sur la recherche d'hydrocarbures a été décrété dans le canton. Puis, la nouvelle Loi sur les ressources naturelles dans le sous-sol (LRNSS) vaudois, a fondamentalement changé la donne. Entrée en vigueur le 1er avril 2019, elle pose notamment des conditions-cadres favorables pour la géothermie. Surtout, elle réglemente drastiquement la recherche et l’exploitation des hydrocarbures jusqu'à les interdire, sauf à les découvrir de manière fortuite.

A moins 3'750 mètres

C'est cette loi qui a donc poussé l'entreprise à changer son fusil d'épaule. «Le texte faisant interdiction à la poursuite de nos travaux, le Conseil d’administration envisage d’autres solutions telles que la géothermie afin de valoriser les investissements consentis», indiquait Gaznat dans son dernier rapport de gestion. Soit 36,4 millions de francs.

Petrosvibri a fait réaliser une première estimation pour la production de chaleur avec un système en circulation fermée – une sonde géothermique profonde -, depuis l’installation de Noville. «Elle a démontré qu’une production significative à un prix rentable est possible à partir de ce puits foré à une profondeur de 3750 mètres environ. La température à cet horizon dépasse les 100°», révèle Philippe Petitpierre.

«Nous avons été mis au courant par Petrosvibri avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations il y a quelques temps déjà, annonce Pierre-Alain Karlen, syndic de Noville. Nous avons donné notre feu vert de principe, sachant que nous l'avions déjà fait pour la recherche exploratoire d'hydrocarbures. De surcroît, la géothermie étant une énergie renouvelable, dans un périmètre qui ne présente pas de risques sismiques majeurs, nous pensons que le futur projet emportera l'adhésion de tous, y compris des écologistes.»

Justement, Raphaël Mahaim, député des Verts - et sa consoeur centriste Circé Fuchs (Vaud Libre) - avaient interpellé le Conseil d'état en août dernier pour connaître alors l'avancée par Petrosvibri du démantèlement des installations. «La géothermie sur le site de Noville, c'est évidemment beaucoup mieux et plus propre que la recherche d'hydrocarbures très largement proscrite dans le canton depuis la nouvelle loi», déclare Raphaël Mahaim. Le gouvernement n'a pas encore rendu sa réponse aux interpellateurs.

«Quoi qu'il en soit, et même s'il ne faut pas foncer tête baissée, mener une étude sur des recherches géothermiques est très intéressante. La quantité d'énergie que l'on pourrait en tirer pourrait s'avérer faramineuse et il s'agit d'une source d'énergie renouvelable», poursuit l'élu de La Côte. Sa consoeur bellerine, Circé Fuchs estime qu'il ne faut pas se précipiter et obtenir toutes les garanties de la part de l'entreprise et du Canton. «Néanmoins, nous considérons que la géothermie est une des plus belles solution d'avenir en matière d'énergies, certainement génératrice de ressources financières importantes, donc de place de travail.»

Les prochains paliers pour Petrosvibri consisteront en «l’obtention d’un permis de recherche pour la phase de planification, puis d’une concession d’exploitation en vue d’utiliser la chaleur du sous-sol», conclut l’administrateur.