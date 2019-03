Dans la voiture de ces jeunes parents, des flots de cocaïne ont gagné la Suisse

Certains mettent du beurre dans les épinards, ce ménage modeste de Polonais établis en Hollande a saupoudré son ordinaire de poudre. Et pas qu’un peu. Ils n’ont pas consommé mais transporté régulièrement de grosses quantités de drogue d’Amsterdam vers plusieurs villes suisses.

Le mirage de l’argent facile, des vacances au soleil et des retouches esthétiques sous le scalpel de spécialistes s’est effacé un jour de septembre 2017 à la frontière suisse alémanique, lorsque les enquêteurs qui les traquaient ont saisi près de 10 kilos de blanche, l’une des plus importantes saisies réalisées dans notre pays ces dernières années. Dans la voiture voyageait aussi un garçonnet de 6 ans, leur benjamin, dont le rôle consistait vraisemblablement à compléter le tableau d’une banale escapade familiale.

Fin du rêve et retour à la réalité, lundi, devant la Cour criminelle du Tribunal de Lausanne. Monsieur et Madame se retrouvent menottés, sans un regard l’un pour l’autre, accusés d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment qualifié.

Impossible d’établir quelle quantité de drogue l’esthéticienne et le mécanicien ont acheminée vers des grossistes pour le compte d’une filière nigériane. On ne parle pas de grammes ou de boulettes, mais de dizaines de fingers, ces paquets de 10 gr. scellés par du scotch brun. La principale accusée a reconnu avoir effectué 27 fois les 1900 km aller-retour entre Amsterdam et la Suisse entre 2015 et 2017, alors que des transports antérieurs n’ont pas été comptabilisés. Lui n’assume que 7 voyages.

Les quantités embarquées étaient variables et ont été déduites par les policiers en fonction des listes d’adresses de livraison. Des décomptes prêtant le flanc à des passes d’armes entre accusation et défense.

Selon le Ministère public, au moins 120 kilos auraient transité via Madame, dont 86 en compagnie de son époux. À plusieurs reprises, les magistrats diront que les tourtereaux ont ainsi «inondé» le marché suisse de coke, mettant en danger un nombre incalculable de consommateurs. Les avocats incitent à considérer ces chiffres avec prudence, faute de preuves.

Le verdict est attendu mardi et la Cour devra trouver où placer le curseur. Bien plus que de simples mules, ces prévenus sont des maillons essentiels d’un réseau criminel international, et nul ne le conteste. Mais il s’agira de trouver la sanction adéquate pour ces parents sans passé pénal. La procureure Laurence Clivaz requiert respectivement 11 et 9 ans alors que les défenseurs espèrent des peines bien moindres. Dans une affaire liée au même réseau, une avocate allemande s’est vue infliger dernièrement 6 ans par le Tribunal du Nord vaudois pour des transports totalisant 27 kilos. Un appel émanant de la même procureure est pendant contre ce verdict jugé trop tendre. (TDG)