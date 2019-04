Daech planifie une attaque terroriste à Bâle

Roland Gamp et Kurt Pelda

Roland Gamp et Kurt Pelda ABO+ Mis à jour à 18h23

Le niveau d'alerte au terrorisme augmente en Suisse depuis des années. Il est désormais avéré qu’il existait en réalité des projets concrets d’attentat. Les informations proviennent d'un disque dur laissé par les combattants de Daech après une bataille perdue. Le «British Sunday Times » a réussi à décrypter toutes les données. Ces dernières contiennent des instructions pour de potentielles attaques terroristes en Europe.

Les plans incluent une vue aérienne de plus de 25 réservoirs de pétrole situés près d’une zone résidentielle. Selon les informations de ce journal, il s'agit d'un entrepôt situé dans le triangle frontalier du port du Rhin, à Bâle. Un commandant de Daech motive son plan en disant vouloir déclencher un «désastre économique». L’attaque était prévu pour janvier dernier. Pour quelles raisons, l’attentat n’a pas eu lieu ? On ne le sait pas. Isabelle Graber, du Service fédéral de renseignement (NDB), nous a déclaré: «Nous ne disposons pour le moment d'aucune information supplémentaire sur les attaques éventuelles et le contenu de ces documents.»

Le service de renseignement se veut rassurant

On ignore à quel point les plans d’attentats, trouvé en Syrie, étaient avancés. Ils prouvent que Daech n’a pas renoncé à frapper. Il y a un mois, le dernier bastion de la milice terroriste est tombé en Syrie. Mais à présent, selon les documents, des cellules dormantes sont prévues. Et elles doivent commettre des attentats en Europe et au Moyen-Orient. Les attentats d ' inspirés par celui de Paris en novembre 2015 sont dont à l’ordre du jour pour ce qu’il reste de Daech.

Pour le Service fédéral de renseignement, il n'y aurait pas de danger grave. «A notre avis, les capacités opérationnelles de l'Etat islamique sont grandement affaiblies», déclare la porte-parole Isabelle Graber. «Par conséquent, le NDB considère actuellement que des attaques en Europe sont improbables.» (TDG)