Cybersécurité: appel à une action concertée

Le président de Credit Suisse, Urs Rohner, a appelé à une action concertée entre acteurs publics et privés pour s'assurer que la place financière suisse soit bien armée en matière de cybersécurité.

«La cybersécurité constitue le plus grand risque pour le système financier et bancaire», a averti mardi soir M. Rohner, lors d'un débat organisé par l'Efficiency Club à Zurich. La protection de l'infrastructure de données des banques représente «un défi quotidien, qui demande une action concertée des acteurs publics et privés», a ajouté Urs Rohner, qui préside le conseil d'administration de Credit Suisse depuis 2011.

Risque résiduel

Si un cybercriminel est en mesure de pénétrer dans le coeur de l'infrastructure informatique et de bloquer le système bancaire pendant 48 heures, il risque de «provoquer un chaos», a explicité l'avocat de formation. «Il faut s'assurer avec des moyens importants que cela ne puisse pas se produire», a-t-il insisté.

Non seulement des criminels, mais également des acteurs étatiques ou semi-étatiques figurent au rang des cybercriminels tentant de pénétrer les réseaux informatiques des banques. «Il y a eu des tentatives répétées d'entrer dans les systèmes», a-t-il ajouté.

Même si toutes les précautions sont prises, il existe un risque résiduel, a admis M. Rohner. «C'est pour cela qu'il faut une coopération entre tous les acteurs de la branche en Suisse, y compris avec les acteurs publics et les exploitants de l'infrastructure comme SIX afin de garantir qu'il n'existe pas de problème systémique». (ats/nxp)