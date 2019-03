Course aux Etats: Thorens investie par son parti

C'est sous un tonnerre d'applaudissements et sans grande surprise que l'assemblée générale a suivi le groupe stratégique et lancé la conseillère nationale et ancienne coprésidente des Verts suisses Adèle Thorens Goumaz dans la course aux Etats. Objectif: reconquérir le siège perdu par Luc Recordon il y a quatre ans.

Adèle Thorens Goumaz sera également en première place pour le National où les Verts espèrent gagner un troisième siège. Elle sera suivie par le sortant Daniel Brélaz, 69 ans. Une nouvelle et dernière candidature de l'ancien syndic de Lausanne qui n'était pas du goût de tous, certains estimant que le temps était venu qu'il fasse de la place à la nouvelle génération.

Populaire hors parti

Mais pour le groupe stratégique, le «poids électoral indéniable» de l'homme, sa «popularité aussi en dehors des Verts», le risque de ne pas représenter un sortant et son engagement à partir en cours de législature, au plus tard en décembre 2021, jouaient en faveur de sa candidature. Le message est visiblement passé auprès de la majorité même si jeudi soir l'ancienne conseillère nationale Anne-Catherine Menétrey a regretté que Daniel Brélaz se représente et l'a appelé en vain à renoncer.

Un deuxième groupe partira à l'assaut du National comprenant le président des Verts vaudois Alberto Mocchi, les députés Léonore Porchet et Raphaël Mahaim ainsi que la secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs Sophie Michaud Gigon. Treize noms figureront encore sur une troisième partie de la liste.

Un siège convoité

Rappelons qu'en raison de sa croissance démographique, le canton de Vaud aura droit à un siège supplémentaire au National, faisant passer sa députation de 18 à 19 élus. A l'image des autres formations politiques, les Verts espèrent bien conquérir ce siège. (ats/nxp)