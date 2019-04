Coup de frein aux antennes 5G dans le canton de Vaud

Task force spéciale

En Suisse, BERENIS, une task force de spécialistes mandatés par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), scanne depuis 2014 la multitude d’études sur les effets des rayonnements non ionisant (RNI) sur la santé. Le but: trier les informations objectives des «intox». Les conclusions du groupe consultatif réunissent plus ou moins celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À savoir: il n’existe pour l’heure aucune conclusion définitive.



Pour être plus précis, aucun effet sur la santé n’a été démontré pour les RNI émettant en dessous des normes internationales. La Suisse, particulièrement frileuse en la matière, fixe des normes bien plus basses que les limites recommandées par la Commission internationale pour la protection des rayons non ionisants (ICNIRP). Et pour l’instant les fréquences utilisées par les opérateurs pour la 5G ne sont pas plus élevées que pour les technologies précédentes. Le corps les absorbe donc de manière similaire. «Cependant, il existe des indications de certains effets physiologiques, par exemple sur les ondes cérébrales», explique Stefan Dongus, coordinateur de BERENIS. Leur nocivité est pour l’instant inconnue. En général, aucune étude ne permet de tirer de conclusion claire et définitive pour l’ensemble de ces technologies.



Que se passe-t-il si l’on utilise des fréquences plus élevées? Impossible de le dire non plus, faute de preuves empiriques. «La Suisse n’utilisera probablement pas les fréquences européennes avant 2022. Situées au-dessus de 24 GHz, celles-ci sont davantage absorbées par la peau. Mais étant donné que la 5G n’est pas largement utilisée en Europe, il existe très peu d’études sur l’exposition à cette technologie.»



Les opposants à la 5G se méfient tant des experts de BERENIS que de ceux de l’OMS, jugés trop proches de l’industrie et des gouvernements.



Lucie Monnat