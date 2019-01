Corruption: la Suisse très loin du sans-faute

L'Indice de perception de la corruption (IPC) 2018, publié mardi par Transparency International, reste inchangé pour la Suisse. Elle partage le troisième rang avec la Finlande, la Suède et Singapour, mais est néanmoins encore très loin du sans-faute.

La Suisse figure dans les dix premières places du classement CPI depuis plusieurs années. En 2018 comme en 2017, elle a totalisé 85 points sur 100.

???? OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2018