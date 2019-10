Corruption au SECO: quatre accusés renvoyés au tribunal

C’est sans doute la pire affaire de corruption à avoir éclaboussé l’administration fédérale ces dernières années. Un ancien responsable informatique du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à l’époque proche de la retraite, a octroyé des contrats valant des dizaines de millions de francs à des entreprises amies en échange de cadeaux et d’avantages divers.

Plus de 5 ans après la révélation des faits par le Tage-Anzeiger et le Bund, l’acte d’accusation visant les principaux acteurs de l’affaire est enfin prêt. Le Ministère public de la Confédération renvoie au tribunal quatre hommes pour corruption active et passive, écrit-il dans un communiqué diffusé mardi matin. L'ancien cadre du SECO est aussi accusé de gestion déloyale des intérêts publics.

Outre le fonctionnaire du Seco, les accusés sont les anciens de la société informatique Fritz & Macziol, entretemps liquidée, et un entrepreneur de la région bernoise. Ce dernier a refusé la condamnation simplifiée proposée par le Ministère public de la Confédération (MPC) et ira donc au procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

Dix années de corruption

Selon le communiqué du MPC, le chef de secteur en charge des achats au SECO se serait laissé corrompre pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2014. Il aurait reçu des cadeaux, des invitations ou de l'argent liquide pour des montants de plus de 1,7 millions de francs. Certaines sommes ont été versées à l'étranger grâce à des fausses factures. «En contrepartie, [le fonctionnaire] a attribué la plupart des mandats informatiques de gré à gré aux entreprises qu’il privilégiait, éliminant ainsi la concurrence et portant préjudice aux intérêts du SECO qu’il avait pour mission de préserver», écrit le MPC dans son communiqué. Le volume des attributions illégales de mandats est estimé à environ 99 millions de francs.

Au printemps dernier, quatre autres personnes avaient déjà été condamnées définitivement par ordonnance pénale: trois entrepreneurs en informatique pour corruption et un fiduciaire pour blanchiment, gestion déloyale et faux dans les titres.

Une porte-parole du ministère public de la Confédération explique la longueur de l'enquête (plus de cinq ans et demi) par l'ampleur des actions illégales, qui se sont étalées sur dix ans. Selon la porte-parole, la procédure remplit environ 400 classeurs fédéraux. Plusieurs centaines de milliers de documents ont été saisis et analysés par la Police judiciaire fédérale, et 30 accusés ou témoins ont été interrogés.

Enquêteur remercié Deux autres éléments ont retardé la procédure. Le premier procureur en charge de l'enquête a été mis à pied en 2015 par le procureur général de la Confédération Michael Lauber. L'avocat d'un des principaux accusés a contraint le MPC à mener des enquêtes complémentaires. Entre le printemps 2017 et le printemps 2019, le MPC informé les accusés à six reprises que l’enquête était sur le point d'être conclue, sans pouvoir réellement aboutir, selon nos informations. Le terreau qui a permis la corruption au Seco était une culture de l'indifférence. Les supérieurs du chef de service corrompu lui ont permis d’attribuer les contrats à ses amis directement, de gré à gré, au lieu de les soumettre à un processus compétitif. Dès les années 1990, de nombreux indices laissaient supposer que ce fonctionnaire avait commis des fautes professionnelles. A cette époque déjà, les dons des entreprises informatiques à son département étaient connus. Des employés inquiets ont demandé sans succès que le fonctionnaire soit muté à un poste où il «aurait moins à faire avec les dépenses».

De 2005 à 2007, le MPC a même enquêté une première fois sur ce fonctionnaire pour des soupçons de corruption. Mais il a interrompu la procédure sans résultat. Ce n’est qu’à la deuxième tentative que les enquêteurs fédéraux ont pris la mesure de la situation. Il reviendra désormais au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone de juger s’il y a vraiment eu corruption, et qui s’en est rendu coupable.