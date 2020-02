Coronavirus: pas de cas d'infection confirmé en Suisse

Aucun cas d'infection par le coronavirus n'a été confirmé en Suisse pour l'instant. Des mesures supplémentaires ont été prises en raison de la propagation de la maladie en Italie, a indiqué lundi le ministre de la santé Alain Berset.

En Suisse, environ 300 cas suspects ont été examinés actuellement. Tous se sont avérés négatifs au coronavirus. Les cas d'infections augmentent depuis le week-end, en particulier en Italie. Et le risque pour la Suisse reste accru, a relevé le conseiller fédéral devant les médias.

La task force dirigée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pris des mesures supplémentaires. Les tests sur des personnes présentant des symptômes de type grippal seront intensifiés. La ligne téléphonique d'urgence sera renforcée dans toutes les langues nationales et une campagne d'information sera lancée aux frontières et dans les aéroports pour les voyageurs et pendulaires.

«Nous suivons cette situation heure par heure et nous sommes bien préparés», a ajouté Alain Berset. A tout moment, de nouvelles mesures peuvent être décidées selon l'évolution de la situation. (ats/nxp)