Coronavirus: les voyagistes ont perdu 1 milliard

Les voyagistes suisses ont perdu au total 1 milliard de francs depuis le début de la crise sanitaire qui a mis un coup d'arrêt au secteur du tourisme, a averti le président de la Fédération suisse du voyage (FSV) Max Katz.

Le secteur des agences de voyage et des tour-opérateurs «perd actuellement 500 millions de francs de chiffre d'affaires par mois. Depuis la mi-mars, et au moins jusqu'à fin mai, il n'y a pratiquement plus d'affaires du tout», a souligné le responsable de la faîtière qui compte près de 800 membres dans un entretien au magazine «Travel Inside».

Sur deux mois, la perte cumulée atteint 1 milliard de francs d'annulations et de reports, «ce qui signifie 200 millions de francs de remboursements si les détaillants doivent effectuer les mêmes remboursements que les cinq grands», a ajouté M. Katz.

Création d'un fonds

Face aux difficultés de la branche, ce dernier propose la création d'un fonds destiné à couvrir «les risques des agences en matière de créance». Il prendrait en charge les remboursements au tour-opérateurs et aux agents afin qu'ils puissent dédommager les clients.

La FSV et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) estiment qu'il faudrait doter ce fonds de 500 millions de francs que «la Confédération mettrait à disposition à fonds perdus», a détaillé le responsable. Le secteur du tourisme pourra aussi bénéficier des mesures de soutien avalisées mercredi par le Parlement pour un total de 57 milliards de francs. Il se voit doté d'une aide financière de 40 millions. (ats/nxp)