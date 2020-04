Coop rappelle du maïs en boîte

Coop rappelle les boîtes de conserve de maïs à 285 grammes de la gamme Prix Garantie. Les jointures des boîtes peuvent être imparfaites, d'où une possible contamination par des bactéries.

Il existe un potentiel danger pour la santé et le produit ne doit pas être consommé, a communiqué le grand distributeur jeudi.

Les boîtes concernées sont vendues 75 centimes et portent la date limite de consommation du 07.2023. Elles ne sont plus commercialisées. Les consommateurs qui en auraient acheté peuvent les rapporter et seront remboursés.

#Rückruf: Wir rufen Prix Garantie Mais 285 g ((Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2023 / Lot-Nummer: 07/2023 XX :XX 215 7 W1) zurück wegen fehlerhafter Verpackung. Mehr unter https://t.co/WBFQQhz6su

Danke fürs Retweeten! pic.twitter.com/pFnor1dr4d — coop_ch (@coop_ch) April 30, 2020

(ats/nxp)