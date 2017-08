Contador, un p'tit tour puis s'en ira

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. La route qui mène au succès est jonchée d’obstacles. Les clichés sont éculés. Ils épousent pourtant bien l’existence et le parcours d’Alberto Contador. Le coureur de Pinto, dans la banlieue de Madrid, s’apprête à tirer sa révérence à la faveur de la Vuelta (19 août - 10 septembre). Un clap de fin, un vrai.

L’an passé, il avait, dans un premier temps, déjà annoncé sa retraite avant de se raviser et de prolonger après une belle saison. Au sortir d’un Tour de France 2017 décevant qu’il a terminé au neuvième rang, à 8’ 49” de Chris Froome, il a décidé de raccrocher son vélo. Pour de bon. «Ma décision d’arrêter est mûrement réfléchie. Il n’y a pas de meilleure façon de dire au revoir que dans mon pays avec LA course d’Espagne», a expliqué l’intéressé dans une vidéo postée sur Instagram.

Pour l’occasion, Javier Guillén, le patron du Tour d’Espagne, lui a accordé le dossard numéro un. Tout un symbole. Bon grimpeur, bon rouleur, Contador est moins efficace que par le passé. Mais reste toujours orgueilleux, Il cultive sans modération un goût pour l’offensive et le panache

Cercle très fermé

En cas de succès, El Pistolero émargerait au 3e rang dans le top 10 des vainqueurs de grand tour les plus âgés. Christophe Horner a remporté le Tour d’Espagne à 41 ans et 327 jours, Firmin Lambot le Tour de France à 36 ans et 131 jours. Samedi lorsque la Vuelta, 72e du nom, s’élancera de Nîmes, Alberto Contador avouera 34 ans huit mois et 13 jours. Victorieux à sept reprises entre 2007 et 2017 dans les trois grands tours, il émarge à un cercle très fermé qui comprend Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault et Vincenzo Nibali.

Rupture d’anévrisme

Contador a rapidement dû composer avec les aléas, appelons-les comme ça, et la dangerosité du métier de coureur cycliste. Ce fort au mental et au moral, toujours prêt à se lancer dans des raids d’envergure, aurait pu perdre la vie en 2004. Il fut victime d’une rupture d’anévrisme en pleine course au Tour des Asturies et subit une opération d’un œdème cérébral. Ce coup du sort faisait suite à une enfance compliquée. Déficient mental, son frère cadet Raul nécessita toute l’attention de ses parents. De condition modeste, ceux-ci ne disposaient pas de moyens suffisants pour le placer dans un établissement spécialisé. Fran, son frère aîné, guida ses premiers tours de roues et lui prêta son vélo pour effectuer ses débuts en compétition. Plus tard, Fran devint son agent.

Steak au clenbutérol

La carrière de Contador aurait pu s’achever dans la confusion. Pour quelques nanogrammes de clenbutérol décelés dans ses urines, il a été contrôlé positif le 21 juillet à Pau lors du Tour de France 2010. Transfusion? Micro-dosage? Contamination? Ce résultat de 50 picogrammes (ndlr soit 0,000 000 000 05) par millilitre était sujet à toutes les interprétations.

Directeur du laboratoire suisse du dopage, Martial Saugy était formel: «Le clenbutérol est un produit interdit pour lequel il n’y a pas de seuil toléré. Le règlement est clair. Il stipule une suspension de deux ans. Le coureur base toute sa défense sur l’absorption d’un steak contaminé. Je crains que cette excuse, pas totalement impossible mais tellement rare que fortement improbable, l’emporte et fasse jurisprudence. Si Contador était blanchi, le cyclisme et le sport perdraient en crédibilité. La lutte antidopage aussi.»

Contador eut beau clamer son innocence et plaider l’intoxication alimentaire, le Tribunal arbitral du sport (TAS), saisit par l’UCI et l’Agence mondiale antidopage, prononça, le 6 février 2012, une suspension rétroactive de deux ans. Une grosse tache dans la carrière et un gros trou dans le palmarès de l’Espagnol. Privé de sa victoire sur le Tour 2010 et le Giro 2011, l’Espagnol ne totalise plus «que» sept succès dans les grands tours.

Entraîneurs sulfureux

Alberto Javier Contador Velasco de son vrai nom a accumulé les managers et les patrons sulfureux. Le controversé Manolo Saiz lui a fait signer son premier contrat. Johan Bruyneel, l’homme qui a conduit Armstrong à sa gloire et à sa perte, l’a cornaqué. Bjarne Riis enfin, alias «Monsieur 60%», référence à son hématocrite quand il gagna le Tour en 1996. Le Danois avait été viré de sa propre équipe qu’il avait vendue au magnat russe Oleg Tinkov. Qui tweetait à tout va, tout et n’importe quoi. Il déstabilisa son champion espagnol, en n’ayant de cesse de le dénigrer ou de le rabrouer. Tout rapprochement avec un quelconque président américain ne serait pas purement fortuit.

Chutes à gogo

La carrière de ce grimpeur a été marquée par les chutes. Pas moins de cinq sur le dernier Tour de France. En 2014, il fut victime d’une sévère chute au Petit Ballon d’Alsace à l’occasion de la 10e étape. Résultat des courses: un trait de fracture sur le haut du tibia droit, assorti d’un abandon inévitable. Rebelote en 2016. Il alla deux fois au tapis lors des deux premières étapes. Fiévreux, souffrant des séquelles de ses cabrioles, il mit la flèche lors de la 9e étape. (TDG)