Conseil des États disputé pour le canton de Berne

Neuf hommes et six femmes sont en lice dans le canton de Berne pour le Conseil des États. Des deux sortants, seul le socialiste Hans Stöckli est en lice pour un nouveau mandat. Le second sénateur, Werner Luginbühl, du Parti bourgeois-démocratique (PBD), ne se représente pas.

Seuls les candidats ayant obtenu 3% au moins des suffrages valables au premier tour pourront participer à un éventuel second tour, a précisé lundi la chancellerie d'État à l'échéance du dépôt des candidatures. Celui-ci aurait lieu le 17 novembre.

La lutte pour le Conseil des États voit s'affronter des pointures de la politique bernoise. Pour conserver son siège, le PBD mise sur la conseillère d'État Beatrice Simon. Membre du gouvernement depuis juin 2010, Beatrice Simon est une véritable locomotive électorale.

L'UDC a désigné son président, Werner Salzmann. Même avec des ténors comme Adrian Amstutz ou Albert Rösti, l'UDC n'est pas parvenue à retrouver un siège aux États en 2011 et 2015. Le PLR mise sur la conseillère nationale Christa Markwalder. Les Verts ont choisi la conseillère nationale Regula Rytz, les Vert'libéraux Kathrin Bertschy et le Parti évangélique (PEV) Marianne Streiff.

Le Parti pirate lance deux candidats, tout comme le Parti national suisse (PNOS). Les Indépendants se lancent aussi dans la course. Les trois derniers candidats sont issus de formations absentes de la vie politique bernoise comme le Parti des possibilités illimitées. (ats/nxp)